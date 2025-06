Fans verrast: deze special guests duiken op bij training Rode Duivels

De Rode Duivels hielden maandagavond een open training in Tubeke. Naast honderden fans waren er ook special guests aanwezig.

Vandaag verschenen de Rode Duivels in Tubeke op het veld. Er stond een open training op het programma. Alle spelers stonden paraat om te trainen, maar deelden eerst wat handtekeningen uit aan de zijlijn.

Ook Kevin De Bruyne was van de partij. Ondanks de uitspraken van vader Herwig, lijkt zijn transfer zo goed als rond te zijn. De Belgische middenvelder wou deze zomer snel een nieuwe werkgever vinden nadat zijn periode bij Manchester City afliep.

Het bestuur van Napoli denkt dat alles bijna rond is, al laat KDB zich niet opjagen. Er zijn nog enkele twistpunten maar in Italië is er veel hoop.

Verder waren er nog special guests aanwezig op de training. Het Laatste Nieuws weet dat Enzo Scifo, Franky Van der Elst en Michel De Wolf van de partij waren.

Zij hebben de spelersgroep en bondscoach Rudi Garcia ontmoet, terwijl ze later ook handtekeningen uitdelen. De Rode Duivels bereiden zich voor op de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Macedonië (6/6) en Wales (9/6).