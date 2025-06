Is dit de toptransfer waar Dodi Lukebakio op zit te wachten?

Een transfer voor Dodi Lukebakio is deze zomer zeker mogelijk. Nu is er ook interesse uit de Bundesliga.

Dodi Lukebakio, de Belgische aanvaller van Sevilla FC, staat in de belangstelling van Borussia Dortmund, zo meldt Transferfeed. Na een sterk seizoen in La Liga, waarin hij 11 doelpunten scoorde, heeft hij de aandacht getrokken van verschillende Europese topclubs.

Dortmund ziet in Lukebakio een veelzijdige aanvaller die zowel op de vleugels als in de spits kan spelen. Zijn snelheid, dribbelvaardigheid en scorend vermogen maken hem een interessante optie voor de Duitse club, die op zoek is naar versterking in de aanval.

Naast Dortmund heeft ook Juventus interesse in Lukebakio. De Italiaanse club zoekt naar aanvallende versterking en ziet in de Belg een geschikte kandidaat. Toch is een langer verblijf bij Sevilla niet uitgesloten.

Sevilla verkeert echter in financiële moeilijkheden en moet mogelijk spelers verkopen om de begroting op orde te krijgen. Lukebakio, met een geschatte marktwaarde van 25 tot 30 miljoen euro, is een van de meest waardevolle spelers van de club.

Een overstap naar Dortmund zou een grote stap zijn in zijn carrière. Tegelijkertijd moet hij zorgvuldig kiezen, aangezien hij zich wil blijven ontwikkelen en een overgangsseizoen wil vermijden, zeker met ook nog eens een WK op de agenda.