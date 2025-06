Rudi Garcia in testmodus bij de Rode Duivels: hoe de vier 'nieuwelingen' punten kunnen scoren in juni

Buiten Nordin Jackers, die werd opgeroepen om de afwezigheid van Thibaut Courtois op te vangen, heeft Rudi Garcia vier 'nieuwe' spelers opgeroepen voor de interlandbreak in juni. Wat kunnen Diego Moreira, Arthur Theate, Amadou Onana en Malick Fofana bijdragen aan de Rode Duivels?

Op zondag werd Nordin Jackers opgeroepen door Rudi Garcia om Thibaut Courtois te vervangen, die geblesseerd en niet beschikbaar is voor deze bijeenkomst in juni. Voor hem had de bondscoach vier nieuwkomers opgeroepen ten opzichte van maart (twee verdedigers, een middenvelder, een aanvaller) die een mooie kans zullen hebben bij het begin van de kwalificaties voor het WK.

De eerste is uiteraard Diego Moreira. Hoewel hij sinds 2019 deel uitmaakt van het Portugese nationale team voor beloften, heeft de linkerflank van Strasbourg van sportnationaliteit veranderd en gekozen voor België. Hij zou de linkerflank van de Rode Duivels kunnen stimuleren en Maxim De Cuyper kunnen uitdagen.

De andere verdediger, die in maart geblesseerd was, maakt zijn terugkeer in de selectie: Arthur Theate. Als centrale verdediger zou de speler van Frankfurt eindelijk op zijn favoriete positie kunnen spelen, aangezien hij vaak aan de linkerkant werd opgesteld, zonder altijd te overtuigen.

De Luikenaar zou kunnen profiteren van de vooruitgang van Maxim De Cuyper en de selectie van Diego Moreira om zijn plaats in het centrum te heroveren. Hij zal moeten overtuigen en laten zien dat hij meer rust brengt dan Wout Faes (en Koni De Winter), en zou Zeno Debast in het centrale verdedigingsduo kunnen vergezellen. Natuurlijk mogen we Brandon Mechele niet vergeten, die een nieuwe kans zou kunnen krijgen.

Op het middenveld zal de nieuwigheid in vergelijking met de interlands van maart Amadou Onana zijn. Hij moet aantonen dat hij de vaste nummer 6 van de Rode Duivels is, wat niet eenvoudig zal zijn na de goede prestatie van Nicolas Raskin tegen Oekraïne.

In zijn interviews noemt de bondscoach Amadou Onana regelmatig als een van de leiders van het nationale team. De 23-jarige speler zal moeten bewijzen dat hij de capaciteiten heeft om deze rol op zich te nemen, en misschien zelfs de aanvoerdersband te dragen, aangezien Garcia heeft verklaard dat tijdens deze interlandbreak een andere speler dan De Bruyne of Lukaku die band zou kunnen krijgen.

In de aanval zal Malick Fofana ook een mooie kans krijgen. Na een goed seizoen bij Lyon zal de voormalige speler van KAA Gent concurrentie bieden aan Jérémy Doku. Beide jonge spelers hebben een vergelijkbaar profiel: ze houden ervan hun tegenstander uit te dagen, te dribbelen en hun man te passeren. Ze moeten echter allebei verbeteren in hetzelfde opzicht: de laatste actie, die nog te vaak ontbreekt.

Het is dus waarschijnlijk dat Diego Moreira, Arthur Theate, Amadou Onana en Malick Fofana hun kans zullen krijgen tijdens deze interlandbreak. Rudi Garcia gaat door met het beoordelen van de beschikbare spelers en wil ze hoogstwaarschijnlijk aan het werk zien. Het is aan hen om deze kans te grijpen en te bewijzen dat ze een vaste plek verdienen in de kern van de Rode Duivels voor de campagne naar het WK 2026.