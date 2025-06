Debuteren én scoren voor je land: Union-aanvaller beleeft nog maar eens een droomweek

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Mohammed Fuseini kent een fantastische periode. Hij zorgde er in de laatste rechte lijn mee voor dat Union uiteindelijk de titel kon pakken door cruciale goals tegen Anderlecht en Antwerp. Dat leverde hem een eerste selectie op bij Ghana.

In het tweede deel van de Champions Playoffs kwam Mohammed Fuseini helemaal aan de oppervlakte. Hij verving de licht geblesseerde Promise David met verve. Met een winnend doelpunt op het veld van Anderlecht en twee rozen tegen Antwerp had hij een belangrijk aandeel in de eindspurt van de Unionisten.

Dat was ook de Ghanese voetbalfederatie niet ontgaan. Fuseini ontving namelijk voor de eerste keer een oproepingsbrief voor het nationale elftal. Hij mocht zich de voorbije dagen opmaken voor twee interlands.

Woensdag mocht Fuseini al kort invallen tegen Nigeria, maar zijn moment van glorie volgde op zaterdagavond. Toen mocht de flankaanvaller van Union aan de wedstrijd beginnen. Ghana gaf partij aan Trinidad en Tobago.

Het werd een makkelijke overwinning voor de Ghanezen. Met een eindscore van 0-4 kenden ze geen problemen met hun tegenstander. En het geluk van Fuseini kon helemaal niet op toen hij zelf voor de 0-3 zorgde en zo zijn eerste interlanddoelpunt kon scoren.

Een mooi einde van een zeer succesvol seizoen voor de Ghanees. Nu kan de riem er even volledig af, om zich daarna weer vol te kunnen focussen op de verdediging van de Brusselse landstitel.