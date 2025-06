Juventus maakt werk van de toekomst en plukt verdediger weg bij Club Brugge

Juventus kende de laatste jaren maar weinig successen. De laatste landstitel dateert al van 2020. Toch blijven ze een interessante bestemming voor heel wat jonge verdedigers. Het plukt een jong talent weg bij Club Brugge.

Ondanks de mindere periode waarin het verkeert, spreekt een club als Juventus nog steeds tot de verbeelding. Door de jaren heen zijn heel wat verdedigers groot geworden bij de Italiaanse recordkampioen.

In hun zoektocht naar nieuw talent, is Juventus bij Grady Makiobo beland. De jonge Belg is een centrale verdediger die voor de U18 van Club Brugge speelt. Twee weken geleden vierde hij zijn achttiende verjaardag, maar doorbreken bij Club zit er dus niet in.

Hij kiest voor een Italiaans avontuur. Dat meldt La Gazzetta dello Sport. Door de omvangrijke concurrentie bij Club had Makiobo in Brugge niet meteen zicht op doorstroming naar de eerste ploeg.

Makiobo zal in Turijn niet meteen opdraven voor het eerste elftal. Hij mag eerst rijpen en stappen zetten bij de jeugdelftallen van Juventus en Juve Next Gen, het beloftenteam dat in de Italiaanse derde klasse speelt.

Naast Makiobo haalt Juventus ook Léo Bamballi in huis. Dat is een rechtachter van zeventien die ze wegplukken bij Olympique Lyon. Ook hij zal eerst rijpen bij de jeugdelftallen vooraleer een overstap naar het eerste elftal een optie wordt.