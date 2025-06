Dan toch een voorkeur voor België? Philippe Clement wijst aanbod van buitenlandse club af

Wat gaat Philippe Clement doen? De voormalige trainer van Racing Genk en Club Brugge is vrij sinds zijn ontslag bij het Schotse Rangers. De voorbije dagen viel te lezen dat hij een aanbieding had gekregen van Sparta Praag.

Philippe Clement werd in februari ontslagen door de Rangers en is sindsdien geen nieuwe uitdaging aangegaan. Hoewel hij genoemd werd bij RSC Anderlecht, is nu bekend dat de voormalige coach van Club Brugge en Genk niet de nieuwe coach van de Brusselaars wordt, aangezien het contract van Besnik Hasi is verlengd.

Na zijn werk bij AS Monaco en de Rangers had Philippe Clement een nieuwe competitie kunnen ontdekken: hij werd onlangs genoemd bij Sparta Praag, dat dit seizoen 4e is geworden in de Tsjechische 1e klasse.

Maar iSport meldt dat de Belg het voorstel van de 14-voudig Tsjechisch kampioen naast zich neerlegde. Een reden voor de weigering van het aanbod is niet bekend.

Sparta Praag gooide zijn coach op 15 mei buiten en maakte van Philippe Clement topkandidaat nummer één. Uiteindelijk zou de Zweed Bo Svensson naar voren worden geschoven als nieuwe hoofdcoach. Svensson coachte tot december vorig jaar nog in de Bundesliga bij Union Berlin.

Waar ligt de toekomst van Clement dan wel? De mogelijkheden lijken één na één te sluiten, hoewel er nog steeds enkele clubs op zoek zijn naar een nieuwe coach. Kiest hij voor een terugkeer naar België of wacht hij op een interessanter aanbod uit het buitenland?