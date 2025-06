KAA Gent neemt opvallende beslissing: supporters kunnen meteen profiteren

KAA Gent kwam maandag met leuk nieuws voor de supporters naar buiten. Jong KAA Gent heeft namelijk een nieuwe thuishaven.

KAA Gent heeft geen geslaagd seizoen achter de rug, vooral de play-offs zullen blijven hangen. Daarin brak het negatieve records en eindigde het laatste.

De club had door dat er heel wat moest veranderen. Verschillende spelers kregen te horen dat ze een ander avontuur mochten aangaan, terwijl Danijel Milicevic werd ontslagen als hoofdcoach.

Ondertussen hebben ze nog een belangrijke beslissing moeten nemen in Oost-Vlaanderen. Jong KAA Gent was namelijk nog steeds op zoek naar een nieuw stadion, nadat de RSCA Futures verhuisden naar de Dakota Arena, waar ook Gent geïnteresseerd in was.

Nu is er uiteindelijk een oplossing gevonden. "Jong KAA Gent zal komend seizoen zijn thuiswedstrijden in de Challenger Pro League afwerken in de Planet Group arena. Met een abonnement bij KAA Gent kun je deze matchen gratis bijwonen", maakte de club bekend op haar website.

Leuk nieuws voor de fans dus, die nu extra waarde krijgen bij een abonnement. "KAA Gent en Jong KAA Gent zullen afwisselend thuis spelen. Dat betekent dat er elke week profvoetbal te zien zal zijn in ons stadion", klinkt het nog bij de club.