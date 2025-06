Vader van Noah Sadiki spreekt klare taal over wat zijn zoon volgend jaar moet doen

Noah Sadiki staat op een cruciaal punt in zijn carrière. De jonge middenvelder van Union Saint-Gilloise heeft een indrukwekkend seizoen achter de rug, waarin hij een sleutelrol speelde in de historische landstitel van de Brusselse club.

Nu de start van transferperiode nadert, rijst de vraag: blijft Noah Sadiki bij Union, of waagt hij de sprong naar een buitenlandse competitie? Zijn vader, Françis Sadiki, benadrukt dat Noah zijn opties zorgvuldig zal afwegen.

“Dat moeten we bekijken”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Noah heeft in België nu de beker en de titel gewonnen, maar hij heeft een contract tot 2027 bij Union. Mijn zoon is ook wel gefascineerd door de Champions League-hymne.”

Vroeger was Sadiki al in de ban van die hymne toen hij Anthony Vanden Borre zag oplopen in Champions League-matchen. Het is de droom van elke jonge voetballer om in dat toernooi te spelen.

Union zal volgend seizoen deelnemen aan de Champions League, wat een unieke kans biedt voor Sadiki om zich op het hoogste Europese niveau te bewijzen. Dit kan een doorslaggevende factor zijn in zijn beslissing om nog minstens een jaar bij de club te blijven.

Toch is er ook interesse van buitenlandse clubs, met name uit de Bundesliga, waar zijn voormalige coach Vincent Kompany nu actief is bij Bayern München.

Zijn vader erkent dat een buitenlandse transfer aantrekkelijk kan zijn, maar waarschuwt dat het geen overhaaste beslissing mag worden. “Noah zal dat allemaal bekijken met Union en de familie. Natuurlijk is de Bundesliga mooi. Maar hij zal ook niet zomaar naar het buitenland gaan voor eender welke club. Het is belangrijk dat hij speelkansen zal blijven krijgen. Het moet een goed project zijn.”