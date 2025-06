'Nieuwe Europese club meldt zich voor sterkhouder van Union SG'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Franjo Ivanovic heeft een indrukwekkend seizoen achter de rug bij Union SG. Hij ontpopte zich tot een van de sterkhouders van de ploeg.

De Kroatische spits, die afgelopen zomer overkwam van HNK Rijeka, wist zich snel aan te passen aan het Belgische voetbal en leverde een cruciale bijdrage aan het succes van Union. Met 19 doelpunten en 8 assists in 46 wedstrijden heeft hij zich in de kijker gespeeld bij verschillende Europese clubs.

Zijn prestaties in de Champions’ Play-offs waren bijzonder sterk, en hij was een van de bepalende spelers in de titelstrijd van Union SG. Ivanovic scoorde onder meer een belangrijk doelpunt tegen KAA Gent, waarmee hij Union op voorsprong bracht en de ploeg een stap dichter bij het kampioenschap hielp.

Door zijn sterke seizoen is er veel interesse in de spits. Clubs als OGC Nice, Lille OSC en Brighton & Hove Albion hebben hem op hun radar staan. Toch heeft Ivanovic aangegeven dat hij waarschijnlijk nog een jaar bij Union SG blijft, mede vanwege zijn wens om in de Champions League te spelen.

Union SG betaalde vorig jaar ruim 4 miljoen euro voor hem, en zijn huidige marktwaarde wordt geschat op ongeveer 8 miljoen euro. Hoewel een transfer niet uitgesloten is, lijkt Ivanovic voorlopig nog in Brussel te blijven.

In Turkse media wordt gewag gemaakt van interesse van Fenerbahce. Beide clubs zouden in contact geweest zijn met elkaar, maar van een bod zou nog helemaal geen sprake zijn. Afwachten dus of er een concreet contact komt...