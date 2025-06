Bertaccini zegt volmondig "ja"... maar niet aan een andere club

Adriano Bertaccini kende een topseizoen bij STVV én in zijn privéleven. Hij werd topschutter in eigen huis én stapte onlangs in het huwelijksbootje met zijn jeugdliefde Marie Moreale.

Adriano Bertaccini kende een geweldig seizoen bij STVV. Hij scoorde net zoveel doelpunten als Genk-spits Tolu Arokodare. Wel minder op verplaatsing, waardoor de titel van topschutter naar Tolu ging. Toch is het opmerkelijk dat Bertaccini dit krijgt klaargespeeld bij een club die moest vechten tegen de degradatie. Hij kreeg ook heel wat belangstelling hierdoor. Zo waren er contacten met Anderlecht. Maar STVV wil vijf miljoen euro voor zijn spits, terwijl paars-wit niet bereid is om dat bedrag neer te leggen. Zijn prijs zal normaal gezien ook niet meteen zakken en dus gaat deze transfer niet door. Maar een waarschijnlijke transfer is niet het enige dat de zomer van Bertaccini kleur geeft. De spits van STVV stapte namelijk onlangs in huwelijksbootje. Hij trouwde met zijn jeugdliefde Marie Moreale. Een jaar geleden vroeg hij haar in Mexico ten huwelijk. De twee plaatsen nu een foto op Instagram met als bijschrift "Mr. & Mrs. Bertaccini", en kregen meteen al heel wat felicitaties.