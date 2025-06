Thomas Henry bijna van Standard: Dit is waarom de Fransman een goede transfer kan zijn voor de Rouches

Standard Luik heeft zijn aanvalsleider voor volgend seizoen bijna te pakken. Thomas Henry moet voor de goals gaan zorgen op Sclessin. Om diverse redenen zou de Franse aanvaller veel goeds kunnen doen voor de Rouches.

Wat als de eerste aanwinst van Standard onder Marc Wilmots, Pierre François en Giacomo Angelini niet Axel Witsel of Adnane Abid heet, maar wel Thomas Henry?

De 30-jarige aanvaller, die dit seizoen aan Palermo verhuurd werd door Hellas Verona (2 doelpunten en 1 assist in 925 minuten), past niet langer in de plannen van de Italiaanse club en zou deze zomer mogen vertrekken. Een kans die Standard zou kunnen benutten deze maand, een akkoord zou zelfs nakende zijn.

Kan hij net zo veel doelpunten maken als Andi Zeqiri?

Het binnenhalen van de voormalige aanvaller van Tubize en OHL zou een mooie zet zijn voor de nieuwe leiding van de Rouches, vooral als hij gratis wordt aangeworven. De Parijzenaar zou absoluut een toegevoegde waarde kunnen betekenen voor een Standard dat dit seizoen maar moeilijk tot scoren kwam.

Ten eerste is Henry in België een garantie op doelpunten gebleken. Met 45 doelpunten en 12 beslissende passes in 79 wedstrijden voor OH Leuven, vond de aanvaller destijds gemakkelijk de weg naar doel en zou hij, wat betreft doelpunten, het vertrek van Andi Zeqiri (10 doelpunten en 4 assists in alle competities) kunnen compenseren, aangezien diens aankoopoptie niet zal worden gelicht.

Hij zou een spitsenduo kunnen vormen met Dennis Ayensa, die van de duelkrachtige Henry zou kunnen profiteren en nog meer kan fungeren als zwervende spits. Henry is ook een behoorlijk intelligente speler die slim beweegt, en destijd geroemd werd om zijn positiespel

Eindelijk profiteren van stilstaande fases

Bovendien (en dat is een groot gemis bij Standard), is Thomas Henry een specialist in stilstaande fases. Aan het begin van het seizoen leek deze rol weggelegd voor Marko Bulat, wiens kwaliteit op dat vlak voor niemand een geheim was, maar de Kroaat overtuigde nooit in het spel en verloor logischerwijs zijn basisplaats. Toch was er niemand die vrije trappen en hoekschoppen beter nam dan hij.

Thomas Henry bezit deze kwaliteit en zou dus veel kunnen bijdragen aan een team dat dit seizoen nooit goed heeft weten te profiteren van stilstaande fases. Gratis, veel goals, complementariteit met Dennis Ayensa en een uitstekende traptechniek: Genoeg redenen waarom Standard zijn oog heeft laten vallen op Thomas Henry deze zomer, en een zeer mooie slag zou kunnen slaan door hem aan te trekken.