"Dan heeft de VAR niet goed gekeken": coach en speler reageren na volgens hen ongeldig tegendoelpunt, ook fans duidelijk

KV Kortrijk speelde een prima wedstrijd tegen KAA Gent. Toch wist het uiteindelijk geen punten te pakken door een doelpunt van Andri Gudjohnsen. Al was er over dat doelpunt toch nog wel een en ander te vertellen.

"Het komt wel goed met ons dit seizoen." Dat was de teneur bij Dion De Neve, Nayel Mehssatou en co na de nederlaag van KV Kortrijk tegen KAA Gent. Zeker De Neve sprak het tot vier keer toe uit in zijn praatje in het Guldensporenstadion.

Maar hij merkte ook op dat de arbitrage niet meezat tegen Gent: "We verliezen door een ongelukkig tegendoelpunt. Joao Silva wordt geraakt in het gezicht en toch telt het doelpunt. Jammer van die beslissing", aldus De Neve.

"We kunnen er niets aan veranderen. De VAR heeft er enkele minuten naar gekeken? Dan heeft hij volgens mij toch niet goed gekeken." Een gevoel dat gedeeld werd door de coach, Freyr Alexandersson: "Ik snap het niet."