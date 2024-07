Gent heeft geen keuze in en tegen Vikingur: Wouter Vrancken en Sven Kums zeggen wat supporters willen horen

KAA Gent opende zijn seizoen met een deugddoende 4-1 overwinning tegen Vikingur. Voor de terugwedstrijd op bezoek in de Faroër zou dat geen problemen meer mogen opleveren. Dat beseffen de Buffalo's ook.

KAA Gent kwam in eigen huis op achterstand tegen Vikingur, maar zette daarna orde op zaken en maakte door een 4-1 overwinning uiteindelijk de terugwedstrijd zelfs al bijna overbodig. Toch is voorzichtigheid altijd geboden.

"Tot de 1-1 was het wat twijfelend, maar daarna zijn we goed doorgegaan. We hebben dominant gespeeld, ook al in de eerste helft", was Wouter Vrancken al bij al tevreden na de eerste zege van het seizoen in een match met inzet.

Gent heeft geen keuze in terugwedstrijd

"Het kwam steeds losser en losser. Dat hadden we ook nodig voor het vertrouwen. Na de match tegen Kortrijk moeten we opnieuw focussen op die Europese wedstrijd en gewoon doorgaan naar de volgende ronde."

© photonews

Ook kapitein Sven Kums was een tevreden man na de 4-1 thuiszege: "Dit mag niet meer mislopen. Dat beseffen we zelf ook maar al te goed", aldus de middenvelder. "Ik ben blij dat ik mijn steentje kon bijdragen met een doelpunt."

"Veel scoren doe ik niet meteen, dus dat was wel leuk. Of de buit nu binnen is? Dit mogen we niet meer weggeven. Een goed gevoel overhouden aan dit soort wedstrijden is ook belangrijk." Ook in de uitwedstrijd uitpakken met een deugddoende overwinning dus?