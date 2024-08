KAA Gent serveert lauwe koffie, maar gaat heel simpel door naar volgende ronde én kent zijn tegenstander

Na een 4-1 in de thuiswedstrijd tegen Vikingur stond er ook in de terugwedstrijd geen maat op KAA Gent. Al was het geen topwedstrijd, zeker in de eerste helft. Opdracht volbracht, op naar de volgende ronde.

KAA Gent had na de 4-1 in eigen huis sowieso al geen echte stress meer. "Dit moeten we gewoon over de streep kunnen trekken", klonk het bij Sven Kums vorige week. En Wouter Vrancken begon zelfs al wat te roteren.

Er was geen Jordan Torunarigha te vinden bij de Buffalo's - aast ook hij net als Tissoudali en De Sart op een transfer? Verder stond Schmidt in doel in plaats van Roef en kreeg ook Gudjohnsen voorin wat rust na de match in Kortrijk.

Makkelijke winst in tweede helft

De Buffalo's serveerden lauwe koffie in de eerste helft en doelpunten bleven dan ook uit. Beide teams kwamen in de eerste helft tot geen enkele echt uitgespeelde kans. De thuisploeg was misschien zelfs op een of andere manier de meest dreigende ploeg.

Na de rust werden de mannen uit de Faröer echter - net als in de heenmatch eigenlijk - opnieuw sneller moe dan Gent. En dus konden de Buffalo's het al bij al eenvoudig uitspelen. Mitrovic maakte er kort bij de paal na een stilstaande fase 0-1 van.

En nu tegen Silkeborg

Even later kon Fernandez-Pardo alle twijfels wegnemen, een kwartier voor tijd kreeg Max Dean nog een strafschop na een fout op hem. Hij ging zelf achter de bal staan en opende zo op zijn beurt zijn rekening voor de Buffalo's.

Voor het vertrouwen een goede wedstrijd, maar het zal nog steeds beter moeten om de komende rondes en in de competitie indruk te gaan maken. In de volgende ronde wacht Silkeborg, dat won van Molde maar wel uitgeschakeld is in de Europa League.