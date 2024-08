Wouter Vrancken ziet het met lede ogen aan: "Dat is de Belgische competitie"

Sinds Wouter Vrancken het roer overnam bij KAA Gent moest hij in een korte voorbereiding meteen aan de slag. Door het EK, de Olympische Spelen en een resem transfers is het moeilijk om al een typeploeg neer te poten. Temeer er nog heel wat kan veranderen.

Met Max Dean en Andri Gudjohnsen kwamen er twee nieuwe aanvallers naar de Arteveldestad, maar ondertussen zagen De Buffalo's wel Tarik Tissoudali vertrekken. En aan de mouw van Matias Fernandez-Pardo wordt ondertussen nog getrokken.

Op het middenvelder vertrok Julien De Sart dan weer naar Qatar en werd Mathias Delorge binnengehaald, terwijl ook nog gedacht wordt aan Nikolas Sattlberger, een deal die ze zouden willen gaan kapen van KRC Genk.

Ook na de match tegen Vikingur was coach Vrancken duidelijk: "Dit is zeker nog geen referentiematch, maar dat is ook moeilijk. Daarvoor heb je een goede tegenstander nodig." Het is en blijft voorlopig nog wat zoeken.

"Zoeken naar de connectie", liet Vrancken eerder ook al eens weten. "Want we moeten elkaar nog wat leren aanvoelen. De voorbereiding is heel kort geweest", beseft de oefenmeester - die zelf ook nieuw is in Gent nadat hij overkwam van Genk.

De Jupiler Pro League is een transitcompetitie

Bovendien is het ook nog lang niet zeker dat de spelerskern waar Gent nu kan op rekenen, ook nog de kern is eind augustus. Zowel inkomend als uitgaand kan er zeker nog wel wat verwacht worden. Gaat bijvoorbeeld Torunarigha nog vertrekken?

© photonews

En wat als er een afdoende bod binnenkomt voor Fernandez-Pardo? "Er is al veel gebeurd en er zal nog veel gebeuren in deze zomermercato. Niet enkel bij ons, maar ook bij veel andere ploegen. Je kan er nog niet veel over zeggen."

De coach van de Buffalo's legt zich daarbij neer: "De matchen volgen elkaar snel op, dus een goede timing voor transfers is er niet. De Belgische competitie is nu eenmaal een transitiecompetitie, dat hoort erbij."

Bibberen en beven tot eind augustus?

Net als de voorbije jaren zal het voor veel ploegen nog bibberen en beven worden tot eind augustus. En ondertussen - als het even kan - toch hier of daar nog een keer een opportuniteit vinden ergens in het buitenland?

De komende vier weken gaan het in ieder geval nog héél spannende momenten opleveren op de transfermarkt. En wij zullen u steevast van alle mogelijke transfers op de hoogte blijven houden, dat is een belofte.