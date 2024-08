Nog lang geen referentiematch: Wouter Vrancken best kritisch na derde zege op een rij voor KAA Gent

Na de 4-1 thuis tegen Vikingur was het al duidelijk dat de terugwedstrijd in Klasvik een maat voor niets zou zijn. Een overwinning was wel belangrijk natuurlijk om de coëfficiënt nog wat extra te spijzen dit jaar.

KAA Gent beleefde een al bij al makkelijke avond op de Faroër. In een matige eerste helft werd niet gescoord, na de pauze konden ze opnieuw gebruik maken van het feit dat de thuisploeg vermoeider was dan de bezoekers.

Uiteindelijk werd zo nog met 0-3 gewonnen en zo opdracht volbracht voor de Buffalo's. Wouter Vrancken maakte van de gelegenheid overigens gebruik om wat nieuwe mensen kansen te geven. Ook Max Dean kon zo zijn rekening openen bij Gent.

© photonews

"We hebben onze job gedaan. Dat was het belangrijkste. "Een referentiematch kon je hier niet verwachten. Je tegenstander moet dan ook wel wat meedoen en je moet zelf ook goed zijn", aldus Vrancken in een reactie vanuit de Faeröer.

Geen referentiematch

En hij ging verder in zijn analyse bij Het Nieuwsblad: "Toch had het zeker in de eerste helft wat meer mogen zijn. Sommige jongens hinkten op twee gedachten door de uitslag van vorige week: hou je de bal gewoon 90 minuten bij of ga je op zoek naar goals?"

"In de tweede helft was het toch wat beter en creëerden we meer openingen, waardoor er ook kansen kwamen." Misschien dat de referentiematch er tegen Dender wél kan komen in een nieuwe thuiswedstrijd? Daarna volgt met Silkeborg een nieuw Europees duel.