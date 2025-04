Vertonghen spoort Lukaku aan om haast te maken met zijn terugkeer naar Anderlecht en weet hoeveel goals verwacht worden van hem

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Tijdens het gala van zijn Jan Vertonghen Foundation sprak Jan Vertonghen openhartig over de Rode Duivels én de mogelijke terugkeer van Romelu Lukaku naar Anderlecht. Vooral die laatste ontwikkeling raakt hem persoonlijk. "Als Romelu wil terugkeren, raad ik hem aan om niet te lang te wachten."

Lukaku heeft zijn zinnen gezet op een terugkeer naar zijn jeugdliefde in 2026, maar Vertonghen waarschuwt voor het fysieke aspect. “Hij is natuurlijk ijzersterk, maar hij speelt al sinds zijn zestiende op het hoogste niveau. En hij heeft een zeer fysieke speelstijl. De impact van zo'n lange carrière op je lichaam mag je niet onderschatten", klinkt het in Het Nieuwsblad.

De ervaren verdediger kent de druk die zo’n comeback met zich meebrengt. “Bij mijn terugkeer lag de lat al hoog, maar bij Romelu zal die nóg hoger liggen. Mensen zullen 35 goals van hem verwachten. Maar als hij iets in zijn hoofd heeft, voert hij het meestal ook uit.”

Volgens Vertonghen kan Lukaku’s terugkeer een enorme impact hebben op Anderlecht. “Het zou wel een elektroshock door de club jagen. Hij kan als catalysator veel in gang zetten: sportief, commercieel en zelfs bij de jeugd. Zijn komst zou Anderlecht nog meer aanzien geven.”

Ook over de Rode Duivels was Vertonghen positief, vooral na de wedstrijd tegen Oekraïne. “Kevin De Bruyne was weer op niveau, Romelu scoorde twee keer. Als zij jagen op de bal, dan trekt dat de rest mee. Alles hangt van hen af, dat moeten ze beseffen.”

Vertonghen ziet in Lukaku vooral ook een sterke band met paars-wit. “Het zou nuttig zijn om spelers aan te trekken, zou de jeugd een extra boost geven. Hij is echt een boegbeeld.”