Eindelijk nog eens een spits die in aanmerking komt voor Rode Duivels? "Hij scoorde elk weekend, maar Anderlecht vond hem niet technisch genoeg"

Lucas Stassin is bezig aan een sterke periode in Frankrijk. Sinds oktober zit de voormalige Anderlecht-spits in de lift bij Saint-Étienne. In 29 wedstrijden in de Ligue 2 scoorde hij al 9 keer en gaf hij 8 assists, en dat terwijl zijn club vecht tegen de degradatie.

De analisten van La Tribune zien in de 20-jarige aanvaller zelfs een mogelijke kandidaat voor de Rode Duivels. “Hij heeft zijn klik gemaakt na de trainerswissel in oktober", zegt Nicolas Frutos. “Hij begon moeizaam, moest wennen aan een nieuw land en was ver van zijn familie. Maar nu draait hij op volle toeren.”

Frutos looft niet alleen Stassins doelpunten, maar ook zijn aandeel in het spel. “Hij scoort én hij geeft assists. Dat allemaal in vier maanden tijd. Dat is veel voor zo’n jonge speler.” De ex-spits van Anderlecht herkent iets bijzonders in Stassin.

“Hij heeft dat instinct, zoals Michy Batshuayi dat vroeger had bij de nationale ploeg", vindt Frutos. “Hij kan altijd scoren, dat zit in hem sinds hij klein was. Op Neerpede spraken we vaak over hem. Ik verdedigde zijn profiel altijd: hij scoorde élk weekend.”

Toch kreeg Stassin in Brussel niet het volle vertrouwen. “Bij Anderlecht vonden ze hem technisch niet goed genoeg. Maar ik zeg het: hij scoorde elk weekend. Wat wil je nog meer van een spits?”

Met zijn cijfers én zijn mentaliteit zet Stassin zich op de radar van de Belgische nationale ploeg. Als hij dit ritme aanhoudt, lijkt een oproeping geen kwestie van of, maar van wanneer.