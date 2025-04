Al zit er wel een heel opmerkelijke constructie achter: 'Standard pakt uit en realiseert nog een transfer'

Het is nog onduidelijk wat de toekomst zal brengen voor Standard, zelfs na de zeer vage aankondiging van A-Cap deze week. Eén ding is zeker: Matricule 16 blijft zich voorbereiden op het komende seizoen.

Wat met de herstart van Standard nu het verkoopproces van de club al enkele weken gesloten is? De verklaring die deze week door A-Cap is gepubliceerd, heeft niet echt duidelijkheid gebracht in een bijzonder vage en delicate situatie, en de komende maanden zullen cruciaal zijn.

Maar zelfs zonder echt te weten waar het naartoe gaat, bereidt de club zich serieus voor op het seizoen 2025-2026. Na Denis Ayensa en Lazare Amani zullen de Rouches weer een nieuwe optie lichten.

Sacha Tavolieri vrijdag dat Ilay Camara (22 jaar) definitief een speler van Standard wordt. Hij wordt uitgeleend door RWDM en zijn optie van 1,8 miljoen euro zal gelicht worden.

Om een dergelijke zet te kunnen realiseren, moest Standard onderhandelen met RWDM en een heel speciale overeenkomst sluiten. De Luikse club zal gedurende twee jaar iedere zes maanden 450.000 euro betalen.

Het is moeilijk te zeggen of Standard zich op dit moment zo'n uitgave kan veroorloven, maar één ding is zeker: op sportief vlak is dit zeer goed nieuws. Camara toonde zich als een geweldige aanwinst, met 5 assists in 26 competitiewedstrijden. Zijn marktwaarde bedraagt 4 miljoen, wat ook veelbelovend is voor een aanzienlijke meerwaarde bij doorverkoop.