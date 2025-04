Besnik Hasi maakt de vergelijking tussen KRC Genk en Club Brugge: "Voetballend vind ik hen beter"

4233

Anderlecht heeft zijn start gemist in de play-offs. Zondag krijgt paars-wit een nieuwe kans in het Lotto Park tegen KRC Genk. Besnik Hasi blikte al even vooruit op het duel.

Anderlecht verloor zijn eerste wedstrijd van de play-offs met 2-0 van Club Brugge. Paars-wit kwam zwak voor de dag, Besnik Hasi had deze week ongetwijfeld veel werk. Zondag krijgen de Brusselaars een nieuwe kans, deze keer tegen Racing Genk. Zo hebben ze op twee weken meteen tegen de twee grootste titelkandidaten gespeeld. Besnik Hasi maakte op zijn persconferentie al even de vergelijking tussen de twee teams. "Voetballend vind ik Racing Genk nog beter dan Club Brugge", begon hij volgens Het Laatste Nieuws. "Met Karetsas, Steuckers en Tolu hebben ze nog meer opties en duidelijke spelpatronen", gaat Hasi verder. "Maar ik denk dat Racing Genk ons beter moet liggen dan het fysieke spel van Club." Na de wedstrijd tegen Club Brugge verwachten de fans wel iets. "Voor eigen volk moeten wij in staat zijn om te reageren. Deze week hebben we ook meer tijd gehad om bepaalde accenten te leggen, die progressie wil ik zien", besluit de coach.