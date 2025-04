Deze cijfers bewijzen nog maar eens welke ongelooflijke impact Kevin De Bruyne had in tien jaar bij Manchester City

Kevin De Bruyne heeft een onvergetelijke impact gehad op Manchester City en de Premier League. De Belgische middenvelder staat bekend om zijn briljante passes en unieke inzicht op het veld, die City keer op keer naar nieuwe hoogtes hebben gebracht.

Zijn indrukwekkende statistieken zijn een testament van zijn klasse en consistentie. Met 70 goals en 117 assists in de Premier League, en die cijfers blijven maar groeien. Hoewel De Bruyne al een indrukwekkend aantal seizoenen achter de rug heeft, blijft zijn invloed op de competitie onmiskenbaar.

De Belgische metronoom is de snelste speler ooit die 100 assists in de Premier League heeft gegeven, en dat deed hij in slechts 237 wedstrijden. Op de all-time lijst van assistkoningen staat hij momenteel op de tweede plek, achter alleen Ryan Giggs, die 168 assists gaf. De Bruyne heeft bovendien vier keer de meeste assists in een seizoen behaald, en in het seizoen 2019-2020 deelde hij het record van 20 assists met de legendarische Thierry Henry.

De cijfers van De Bruyne bij Manchester City spreken voor zich. In totaal speelde hij 413 wedstrijden voor de club, waarin hij 106 goals en 174 assists produceerde. Naast de Premier League is de Belg ook van groot belang geweest in andere competities. Zo scoorde hij 16 goals en gaf 28 assists in de Champions League.

De laatste jaren van De Bruyne's carrière bij City werden gekenmerkt door indrukwekkende prestaties in de Champions League, maar ook door teleurstellingen. In de halve finale van 2022-2023 tegen Real Madrid speelde hij een cruciale rol met een goal en twee assists, maar in de finale moest hij geblesseerd het veld verlaten. Desondanks won City voor het eerst de Champions League, wat een kroon op zijn carrière was.

Zijn prijzenkast bij Manchester City is indrukwekkend. De Bruyne won zes keer de Premier League, twee keer de FA Cup, vijf keer de League Cup, en in 2022-2023 de felbegeerde Champions League. Ook individueel werd De Bruyne vaak in de bloemetjes gezet, met twee keer de titel van Speler van het Seizoen en twee keer Voetballer van het Jaar in Engeland. Hij is ook de topscorer van de League Cup 2015-2016 met vijf goals.