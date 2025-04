Guardiola reageert op aankomend vertrek De Bruyne: "Een treurige, maar ook vrolijke dag"

Pep Guardiola sprak vrijdag op een persconferentie bij Manchester City en kon niet om het nieuws heen: Kevin De Bruyne verlaat de club na dit seizoen. Hoewel de bijeenkomst in eerste instantie bedoeld was om vooruit te blikken op de derby tegen Manchester United, draaide het al snel om het afscheid.

Guardiola was vol lof over De Bruyne en zijn bijdrage aan de club. “Het lijdt geen twijfel dat Kevin een van de grootste middenvelders uit de geschiedenis van de Premier League is", benadrukte hij. “Hij speelde in elke van onze gewonnen trofeeën een belangrijke rol. Hij heeft ons zoveel gegeven qua goals en assists. Maar zijn vista is ongeëvenaard. Dat maakt hem uniek."

De City-manager sprak niet alleen over De Bruyne als speler, maar ook als mens. “Het is hetzelfde gevoel als toen Vincent (Kompany) vertrok of David (Silva),” zei hij. Volgens Guardiola zal de club haar Belgische spelmaker nooit vergeten. “De deuren van Manchester City zullen altijd openstaan voor Kevin.”

Of het nu het juiste moment is voor De Bruyne om te vertrekken? Guardiola respecteert de keuze van zijn spelmaker. “Het belangrijkste is dat hij zich nu weer fit voelt. De beslissing is gevallen en ik wens hem, zijn vrouw en de kinderen het allerbeste.”

De komende weken wil Guardiola zijn sterspeler nog volop laten genieten. “We hebben nog tien matchen met De Bruyne. Ik hoop dat hij daarin de warmte en liefde krijgt van de fans die hij verdient.”

Voor Guardiola is het een dubbel gevoel. “Dit is een trieste dag, maar ook een vrolijke dag", besloot hij. Het vertrek van De Bruyne betekent het einde van een tijdperk bij City, maar ook het begin van een nieuw hoofdstuk voor de Belgische middenvelder.

Wanneer zal De Bruyne vertrekken. Zal hij het WK voor clubs nog spelen? "Dat is een goeie vraag. Dat moeten we nog uitzoeken. Het hangt ook af van zijn contract en zijn toekomstige club. Misschien is het risico te groot."