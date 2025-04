Licentie Beerschot ook in 'tweede zit' in gevaar? Wat als United World niet over de brug komt...?



Volg Voetbalkrant nu via Instagram! Beerschot staat momenteel onder zware druk vanwege de licentiecommissie, die de club een negatief advies heeft gegeven. De club moet voor 14 april een "tweede zit" aanvragen en zorgen dat alle betalingen in orde zijn om volgend seizoen in 1B te mogen spelen. Cercle Brugge 05/04 K Beerschot VA Volg live De situatie is urgent, vooral na het faillissement van SK Deinze, wat de commissie extra gevoelig maakt voor de continuïteit van clubs, weet HLN. De licentieproblemen komen bovenop de sportieve ellende van het seizoen. Beerschot heeft zijn doelstellingen niet gehaald, wat de verkoop van de club moeilijker maakt. Het is bekend dat Beerschot geen eigenaar is van het olympisch stadion, het beloofde oefencomplex ontbreekt, en de spelersgroep is voornamelijk samengesteld uit huurlingen met beperkte waarde. Achter de schermen probeert Beerschot zijn licentieproblemen op te lossen, met de hulp van Thorsten Theys, die voorheen CEO was bij KV Oostende. Hij probeert het licentiedossier op de rails te krijgen, maar de situatie blijft precair. Als Beerschot half april geen licentie krijgt, kan het alleen nog maar bij het BAS aankloppen om zijn profstatus te behouden. Beerschot probeert het licentiedossier te redden door betalingen in orde te brengen, maar de betrokkenheid van de Saoedische eigenaar, Prins Abdullah, wordt kritisch bekeken. Hij heeft in het verleden niet snel licentiegeld vrijgemaakt, wat de situatie niet vergemakkelijkt. Een andere reddingsboei voor Beerschot is een mogelijke overname. Er zijn gesprekken gaande met een Japanse investeringsgroep, maar de onderhandelingen zijn nog onduidelijk. United World, het moederbedrijf van Beerschot, wil wel van de club af, maar stelt hoge eisen voor een verkoop, met name om de verliezen van de afgelopen jaren te dekken.



Volg Cercle Brugge - K Beerschot VA live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (05/04).