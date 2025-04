Anderlecht haalt nieuwe ex-Rode Duivel binnen voor... de jeugd, ook ex-PSV'er versterkt de rangen (samen met twee pionnen van Club Brugge)

Tim Borguet, Chief Academy bij Anderlecht, heeft de jeugdwerking op Neerpede in sneltempo hervormd. Een van de opvallendste wijzigingen is de aanstelling van Marvin Ogunjimi en Jan Wuytens in belangrijke rollen binnen de academie. Zij moeten de ontwikkeling van jonge talenten helpen versnellen.

Voormalig Rode Duivel Marvin Ogunjimi wordt aangesteld als detailcoach en zal zich specifiek richten op de spitsen van de U15 tot de U23. Zijn taak is om de aanvallers individueel beter te maken en hen voor te bereiden op de volgende stap in hun carrière. Jan Wuytens krijgt een andere sleutelrol. Hij wordt samen met Patrick Dimbala een van de nieuwe Talent Coordinators. Hun focus ligt op de individuele ontwikkeling van jonge spelers, zowel op als naast het veld. Dit moet de doorstroom naar de U23 en uiteindelijk de A-kern efficiënter maken. Twee pionnen van Club Brugge Naast Ogunjimi en Wuytens versterkten ook Naïm Aarab en Nicaise Kudimbana, beiden overgekomen van Union, de staf van de U23-ploeg. Voor de U18 haalt Anderlecht dan weer Dylan Malicheff en Maxim Dierickx binnen, die de overstap maken van Club Brugge. Volgens Borguet blijft Neerpede het kloppende hart van Anderlecht, zegt hij in HLN. Hij benadrukt dat een sterke jeugdopleiding essentieel is voor het succes van de club en dat deze aanpassingen ervoor moeten zorgen dat de doorstroming van talent nog vlotter verloopt. Met deze veranderingen hoopt Anderlecht zijn traditie als opleidingsclub verder te versterken en opnieuw structureel talent af te leveren voor de eerste ploeg.