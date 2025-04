Antwerp heeft plannen met cruciale pion: rond hem willen ze hun nieuwe ploeg bouwen

Antwerp is tevreden over Mauricio Benitez. De Argentijn kwam in de winter over van Boca Juniors en ondanks dat hij nog een aanpassingsperiode nodig heeft, is zijn talent onmiskenbaar. The Great Old wil dan ook met de Argentijnen onderhandelen over een definitieve transfer.

Royal Antwerp FC huurt de 20-jarige Argentijnse middenvelder van Boca Juniors. Hij wordt voor anderhalf jaar gehuurd, met een aankoopoptie die Antwerp in staat stelt om hem definitief over te nemen. Benítez is een jeugdproduct van Boca Juniors en maakte in 2024 zijn debuut in het eerste elftal. Met het Argentijnse U20-team behaalde hij de Copa Libertadores en de Intercontinental Cup. Zijn speelstijl als defensieve middenvelder sluit aan bij de filosofie van Antwerp. De club hoopt hem te ontwikkelen en later met winst door te verkopen, wat past binnen hun strategie om talenten op te leiden en financieel voordeel te behalen. De komst van Benítez versterkt het middenveld van Antwerp, waar hij de concurrentie aangaat met spelers als Denis Odoi en Jairo Riedewald. Zijn aanpassing aan het Belgische voetbal zal bepalend zijn voor zijn impact bij de club. Antwerp had eerder al succes met het aantrekken van Zuid-Amerikaanse talenten, zoals Willian Pacho, Antonio Valencia en Ayrton Costa. Die strategie benadrukt de focus van de club op de Zuid-Amerikaanse markt. Antwerp hoopt rond Benitez een nieuwe ploeg te kunnen bouwen, want straks blijft er amper nog iets over van de kampioenenploeg van twee jaar geleden. Enkel Jelle Bataille zal er volgend seizoen waarschijnlijk nog bij zijn.