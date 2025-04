'VRT gaat ver en neemt ingrijpende beslissing over Extra Time'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het einde van Extra Time zou wel eens in zicht kunnen zijn. En er staat ook al meteen een interessante en opmerkelijke opvolger op de wachtlijst. Al is de vraag dan ook meteen of er in de praktijk heel veel gaat veranderen.

Extra Time werd sinds 2009 al op de buis gebracht en deed dat in verschillende gedaantes en met verschillende presentatoren over die zestien jaar heen. Het zou dus wennen zijn moest het verhaal stoppen. Stevige beslissing op komst Volgens Het Laatste Nieuws gaat het programma na dit seizoen echter mogelijk op de schop. Dit jaar wordt er vanuit voetbalkantines opgenomen, maar dat zouden we dus volgend seizoen niet meer te zien krijgen. Frank Raes was de eerste presentator, met Filip Joos als sidekick. Daarna kregen we een periode met Aster Nzeyimana en uiteindelijk met Filip Joos zelf als presentator. De kijkcijfers waren echter niet meer om over naar huis te schrijven. 90 Minutes als opvolger? Deze week keken er nog amper een dikke honderdduizend mensen live naar het programma. En dat noopt de VRT ertoe om een beslissing te nemen. De VRT-sportredactie heeft dan ook niet geboden op het maandagavondluik van het tv-voetbalcontract volgens de krant. Rest de vraag: wat komt er dan wél op televisie wat voetbal betreft? Mogelijk zou de podcast 90 Minutes de opvolger kunnen gaan worden. Op die manier zou Filip Joos ook meteen aan boord blijven.