Genk-spits Tolu Arokodare waarschuwt Anderlecht al even

KRC Genk speelt zondagavond tegen Anderlecht. Spits Tolu Arokodare blikte vooruit op de topper en kijkt er duidelijk naar uit.

KRC Genk heeft meteen uitgepakt in de eerste wedstrijd van de play-offs. De Limburgers wonnen met 4-0 van KAA Gent in de eigen Cegeka Arena.

Deze week staat de topper tegen Anderlecht op het programma. Tolu Arokodare was aanwezig op de persconferentie voor de wedstrijd tegen paars-wit, waar hij enkele jaren geleden bijna terechtkwam.

"Laat ons niet focussen op het verleden, maar op ons voetbal", zei hij volgens Het Laatste Nieuws. "Het is een grote match voor beide clubs. Het zijn de play-offs. Dit zijn de matchen die je wil spelen."

"Wij zijn een veerkrachtig team, dat zag je vorige week tegen Gent", gaat hij verder. "We willen met dezelfde mentaliteit als heel het seizoen Anderlecht kloppen."

Tolu heeft duidelijk zin in de clash. Anderlecht heeft na de 2-0 nederlaag tegen Club Brugge nog wat recht te zetten. "Van onderschatting is zeker geen sprake. We onderschatten of overschatten niemand. We gaan uit van eigen kracht en doen alsof het oorlog is", besluit hij met een duidelijke waarschuwing.