Furieuze Premier League-trainer gaat los over de VAR: "Binnenkort wordt het beoordeeld door AI"

Na de 1-0-nederlaag van Tottenham tegen Chelsea uitte coach Ange Postecoglou forse kritiek op de videoref. Niet de beslissing op zich - het doelpunt van Pape Sarr werd terecht afgekeurd - maar wel het tijdsverloop stoorde hem mateloos: "Hoelang duurde het vanavond? Zes minuten. Voor een overduidelij

Volgens de Australische coach gaat het al lang niet meer alleen over het corrigeren van fouten. "Je staat te wachten voor 12 minuten en iedereen vindt dat blijkbaar normaal", fulmineerde hij. "Het maakt onze sport kapot. Het was niet meer dezelfde wedstrijd als het had moeten zijn."

Postecoglou verwacht dat de toekomst van VAR elders ligt: "Volgens mij zal de VAR binnenkort worden beoordeeld door artificiële intelligentie." Daarmee haalde hij uit naar de huidige aanpak, die volgens hem te traag en te log is.

Het stoorde hem vooral dat de wedstrijdtempo volledig wegviel: "Ik denk dat iedereen houdt van drama en de controverse. Er zal nu een dag over worden gepraat, en dat wil iedereen blijkbaar. Maar het maakt de spektakelwaarde van de wedstrijd volledig kapot."

De frustratie komt er op een moment dat Tottenham in een sportieve dip zit. De Spurs staan pas 14e in de Premier League en tijdens de match kreeg Postecoglou het zelfs hard te verduren van zijn eigen supporters.

Er blijft nog één uitweg voor de club: succes in Europa. In de kwartfinales van de Europa League wacht Eintracht Frankfurt. Maar of Tottenham dit seizoen prijzen kan pakken, blijft – zoals al jaren – zeer onzeker.