Héél verrassende transfer op komst voor Kevin De Bruyne? Rode Duivel in "serieuze gesprekken" met opvallende club

Kevin De Bruyne en Manchester City zullen waarschijnlijk uit elkaar gaan aan het einde van het seizoen. Er gaat nu een opvallend gerucht rond over zijn toekomst...

Het lijkt waarschijnlijker dan ooit. Manchester City en Kevin De Bruyne zullen aan het einde van het seizoen uit elkaar gaan. De Skyblues willen de kern van het team verjongen na een zeer moeilijk seizoen, terwijl de Rode Duivel niet lijkt te kunnen presteren op het hoogste niveau zoals voorheen.

De aanvallende middenvelder is dit seizoen regelmatig geblesseerd geraakt en er wordt al lang gezegd dat hij zijn carrière zal afsluiten in een minder competitieve competitie.

Onlangs onthulde de technisch directeur van San Diego FC, Tyler Heapes, dat hij gesprekken heeft gehad met De Bruyne, maar hem niet kan contracteren vanwege zijn hoge salaris.

In de MLS worden teams geconfronteerd met een salarisplafond en slechts drie spelers kunnen hieraan ontsnappen. Daarom lijkt het voor San Diego te ingewikkeld, want ze hebben al twee van hun drie "beschermde" spelers gecontracteerd, waaronder... Anders Dreyer, de voormalige speler van Anderlecht.

Kevin De Bruyne begeerd door de toekomstige promovendus in de Saudische eerste klasse

In een recent interview zei Kevin De Bruyne dat hij open staat voor alle voorstellen, en er is nu een enigszins verrassend voorstel op tafel gekomen. Het betreft Saudi-Arabië, maar niet een van de traditionele clubs.

Volgens Foot Mercato toonde Neom SC, de leider in de tweede divisie met een voorsprong van acht punten, grote interesse in zijn komst als vrije speler en heeft contact opgenomen. Aan de zijde van Kevin De Bruyne zou hij hebben ingestemd met verdere gesprekken.

Neom SC, zoals de Al-Suqoor Club in 2023 werd hernoemd, heeft zich gevestigd in de nieuwe futuristische stad Neom. Het is een enorm Saoedisch project dat past binnen het kader van "Vision 2030", waarbij het vrij duidelijke doel is om een enorme beschaving te bouwen midden in de woestijn. Vier belangrijke projecten worden uitgewerkt, waaronder de bekende "The Line", een stad van... 170 kilometer lang en 200 meter breed.

Hoewel Kevin De Bruyne aanvankelijk leek te neigen naar een Amerikaans avontuur, lijken de Saudische clubs vastbesloten om hem aan te trekken. Het blijft afwachten in hoeverre familiale- en financiële overwegingen een rol zullen spelen.