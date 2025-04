Topkinesist Lieven Maesschalck weet waarom Thorgan Hazard nog niet op volle toeren draait bij Anderlecht

Thorgan Hazard zit nog niet aan zijn beste niveau na zijn zware knieblessure, en dat is volgens topkinesist Lieven Maesschalck niet alleen een kwestie van het fysieke herstel.

"Een knieoperatie is veel meer dan een puur mechanisch of medisch ingreepje", zegt hij in Le Soir. "Het mentale aspect is minstens even belangrijk." Een topsporter wil snel terugkeren, merkt Maesschalck op, en dat zorgt vaak voor extra druk.

"Ze stellen zichzelf een deadline en ook al zegt de club het niet altijd luidop, daar leeft die druk ook. Dat creëert stress, vermoeidheid en kan het herstelproces verstoren. Het is cruciaal om daarin de juiste balans te vinden."

Maesschalck wijst ook op wat hij ‘pathologische motorische remmingen’ noemt: blokkades die tijdens de revalidatie kunnen ontstaan. "Bij zowat elke speler verloopt 80% van het herstel gelijk. Maar het zijn die laatste 20% die het verschil maken. Daar moet de therapeut het verschil maken en het vertrouwen teruggeven."

Bij Thorgan Hazard zag hij alvast de juiste ingesteldheid. "Hij is heel open, positief ingesteld en stelt de juiste vragen. Hij luistert ook écht naar advies. Dat maakt hem een ideale sporter om mee te werken", klinkt het.

Die mentale rust en openheid zijn volgens Maesschalck essentieel om dat laatste puzzelstukje van het herstel te leggen. "Zeker op topniveau, waar elk detail telt, is dat het verschil tussen terugkomen en écht terug zijn."

Hazard is dus op de goede weg, maar volgens Maesschalck moeten geduld en vertrouwen de sleutelwoorden blijven. "Hij heeft alles in zich om terug te keren, maar het proces moet helemaal afgerond zijn – fysiek én mentaal – voor hij weer zijn topvorm haalt."