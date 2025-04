KV Kortrijk moet alles op alles zetten: coach Bernd Storck draait niet rond de pot voor cruciale match tegen STVV

KV Kortrijk speelt zondagavond tegen STVV. Alweer een zéér belangrijke wedstrijd voor de Kerels met oog op het behoud.

Beerschot werd afgelopen weekend veroordeeld tot degradatie. KV Kortrijk leeft nog, maar het zal wel van moeten zijn tegen STVV dit weekend. Bij een negatief resultaat wordt de kloof met STVV en Cercle Brugge te groot.

Coach Bern Storck beseft ook wat de inzet is dit weekend. Alles kan nog, maar dit weekend moet het. "We hebben ons zeer goed voorbereid. Ik ben heel tevreden van deze groep", begon hij op de clubwebsite.

"Het wordt natuurlijk een beslissende wedstrijd. Ik hoop dat we op voorsprong komen, dan wil ik eens zien hoe zij zullen reageren", gaat Storck verder, voor hij met positief nieuws over zijn kern kwam.

"We recupereren diverse spelers: Ambrose en Sissako zijn er terug bij en Lagae werd niet geschorst voor zijn rode kaart. We hebben een plan." Storck draait niet rond de pot en benadrukt het belang van de match nog eens.

"Ik wil het naar de groep toe niet groter maken dan het is maar deze wedstrijd moéten we winnen. We hebben zowel offensief als defensief een strategie", besluit hij.