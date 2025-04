Een keerpunt in de Europe Play-offs? Nog enkele lastige afwezigheden bij Standard voor Waalse derby

Ivan Leko verwacht een lastige uitwedstrijd op Mambourg deze zondag. Hij zit nog steeds met enkele lastige afwezigheden bij Standard.

Ivan Leko bereidt zich voor op de Waalse derby deze week. De Kroatische coach zal David Bates en Attila Szalai nog steeds moeten missen. Zij trainen individueel.

Alexandro Calut heeft enkele trainingen met de groep meegedaan en zou deel kunnen uitmaken van de selectie, terwijl Andi Zeqiri er slechts één heeft gevolgd en na die van zaterdag zal worden geëvalueerd. "Voorbereiden blijft een uitdaging. We wilden echt winnen tegen Mechelen, maar moesten uiteindelijk genoegen nemen met een punt", zei Leko op het persmoment.

"Elk duel zal moeilijk zijn in deze Europe Play-offs, en zeker uitwedstrijden. De teams verschillen heel weinig van elkaar. In elk geval zal degene die mentaal en fysiek het meest op 100% is, meer kans hebben om de wedstrijd te winnen", zei Ivan Leko.

"Charleroi speelt heel goed, met mooi voetbal. Het is een team dat waarschijnlijk beter verdient op basis van de statistieken. Ze spelen aanvallend met een goede pressing. We pakten 4 op 6 tegen hen in de reguliere competitie, maar we weten dat het moeilijk zal zijn. Zij zullen meer balbezit hebben dan wij, we moeten agressief verdedigen, met goede intensiteit, verticaal spelen en goed zijn in beide strafschopgebieden om te winnen."

Standard zal dus zichzelf blijven op Mambourg. Ze zullen ruimtes sluiten en solide spelen in de hoop te profiteren van snelle counters om de verdediging van Charleroi te doen breken. "De sleutel van de wedstrijd ligt bij de fysieke aspecten. Er is grinta nodig, bereid zijn om te lijden. Dat zijn de twee of drie belangrijkste dingen in deze Europe Play-offs. We voelen dat het einde van het seizoen over enkele weken nadert, het team dat het meest bereid is om te lijden, zal meer kans hebben om te winnen."

De Waalse derby kan een keerpunt zijn. Een overwinning van Standard in Charleroi zou het team nieuw leven inblazen na de teleurstelling van vorige week. Een overwinning van de Zebra's zou daarentegen de troepen van Rik de Mil in een comfortabele positie brengen.