Antwerp wil aartsvijand Club Brugge uit de titelrace slaan, analist merkt iets speciaals op aan vorige confrontaties

Antwerp moet zich herpakken na de zware nederlaag tegen Union. De opdracht is zwaar, want Club Brugge komt op bezoek. Toch kan de recente geschiedenis de Great Old moed geven: in de laatste vier thuiswedstrijden tegen Club won Antwerp drie keer.

De mooiste was de 3-2-zege in 2023, toen Arthur Vermeeren in de blessuretijd de winnende treffer scoorde. Ook dit seizoen pakte Antwerp weer uit met een comeback tegen Club. Begin februari leek blauw-zwart op weg naar de winst, tot Mahamadou Doumbia en Tjaronn Chery in de slotfase toesloegen. Het was al de derde keer in vier confrontaties dat Antwerp voor eigen publiek een achterstand omboog tegen de rivaal.

Volgens clubicoon Cisse Severeyns is dat geen toeval. "Antwerp lijkt de laatste jaren altijd iets extra’s te kunnen tegen Club. Wat opvalt, is dat de comebacks vaak richting de eigen spionkop gebeuren. De fans sleuren de ploeg echt mee", zegt hij in GvA.

Ook Franky Van der Elst ziet daarin een patroon. "Als Club de wedstrijd niet helemaal doodmaakt, voelt Antwerp dat er altijd nog iets kan gebeuren. Op de Bosuil kunnen wedstrijden in enkele minuten kantelen, zoals ook Barcelona vorig seizoen ondervond in de Champions League", klinkt het ook in de krant.

De rivaliteit tussen Antwerp en Club Brugge is volgens Severeyns gegroeid. "Vroeger was Anderlecht de grootste rivaal, maar nu richt de afkeer zich vooral op Club. Ze profileren zich als de beste ploeg van België en doen het goed in Europa. Dat maakt hen hét doelwit van de concurrentie.”

Van der Elst beaamt dat spelen op de Bosuil voor Club altijd speciaal blijft. "Het is een stadion met historie, en als bezoeker voel je je daar nooit echt op je gemak. Dat maakt het voor Antwerp des te makkelijker om net tegen Club altijd iets extra te brengen.”