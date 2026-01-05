Julien Duranville, slachtoffer van een zeer slechte keuze (en de financiële noden van Anderlecht)

Zou de huidige situatie van Julien Duranville vermeden kunnen zijn? Waarschijnlijk wel... als hij niet op 16-jarige leeftijd bij Borussia Dortmund zou hebben getekend. Of hoe het soms gek kan lopen in een carrière.

We dachten dat het de nieuwe sensatie uit Neerpede was, de nieuwe Jérémy Doku - terwijl deze laatste nog niet een tiende van zijn talent had laten zien bij Manchester City. Julien Duranville was voor velen zelfs sterker dan Doku: even snel, maar technisch verfijnder, onvoorspelbaar, niet te stoppen.

Als volger van Anderlecht in die tijd, was dat ook onze mening: zeker, Doku, dat was genieten, en we wisten dat Anderlecht slechts het begin zou zijn van een prachtige carrière. Maar er was iets speciaals aan "Juju de bliksemschicht", die duidelijk superieur leek aan zijn voorganger.

Anderlecht kon het aanbod van Dortmund niet weigeren...

Maar wat onze onervaren blik zag, was natuurlijk ook niet aan de aandacht van de scouts van de grootste clubs ontsnapt, en Borussia Dortmund trok als eerste aan de bel. RSC Anderlecht, aan zijn kant, stond met de rug tegen de muur door het bedrag: 8,5 miljoen, plus 3 miljoen aan diverse bonussen... terwijl Duranville aan het einde van zijn contract kwam.

Want het vroege vertrek, na elf wedstrijden (!) in het eerste elftal, van Julien Duranville was net zozeer te wijten aan de financiële situatie van RSCA, waardoor een dergelijk aanbod onmogelijk te weigeren was, als aan de houding van zijn entourage destijds. De agenten van de speler drukten door om een contractverlenging te weigeren en Anderlecht kon hem toen alleen maar laten gaan, met het risico dat hij anders gratis zou vertrekken.



Natuurlijk kunnen we dit falen toevoegen aan de stapel van de vele slecht beheerde contractuele situaties door de opeenvolgende directies van Sporting gedurende vele jaren nu (denk aan Verschaeren en Stroeykens op dit moment zelfs). Nooit hadden De Mauves in een dergelijke situatie mogen belanden, en nooit had Duranville het nest op dat moment van zijn carrière mogen verlaten.

... maar Duranville had dat wel moeten doen

Fysiek en mentaal leek Julien Duranville inderdaad niet klaar voor deze grote sprong. Op slechts 16-jarige leeftijd had hij minstens een seizoen extra nodig om te gedijen, te rijpen - en zijn agenten destijds hadden dat moeten begrijpen. Wat is 8,5 miljoen euro waard zo vroeg als de carrière van de ket op 19-jarige leeftijd vastloopt?

Want Duranville lijkt na jaren van blessures en terugval vast te lopen. Tot op het punt dat een terugkeer naar Anderlecht zelfs wordt genoemd, zonder dat het de enige plausibele optie is. Het zou een erkenning van mislukking zijn. "Juju" heeft inmiddels van entourage gewisseld: laten we hopen dat hij deze winter de juiste keuze maakt, zodat hij eindelijk een carrière lanceert die nu al op zijn hoogtepunt zou moeten zijn...