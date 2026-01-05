'Diverse Belgische clubs azen op man van vijf miljoen euro van Udinese'

Iker Bravo zou Udinese wel eens kunnen gaan verlaten om tot meer speelkansen te komen. Daarbij komen ook Belgische teams de kop opsteken, want zij willen er de jonge centrumspits graag gaan bijhalen.

Een jonge en goede spits? Die wil iedereen in de Jupiler Pro League wel. Diverse coaches hebben ondertussen hun wensen kenbaar gemaakt en een vlotscorende spits en/of iemand die het verschil kan maken werd vaak genoemd.

Mogelijk komen de Belgische teams daarbij uit bij Iker Bravo, een 20-jarige aanvaller van Udinese Calcio in de Italiaanse Serie A. Volgens Transfermarkt heeft de man met een contract tot juni 2028 een marktwaarde van liefst vijf miljoen euro.

Nicolò Schira weet echter dat hij niet bij Udinese wil blijven. Dit seizoen kwam hij nog maar zeven keer in actie voor Udinese, waarin hij wel één doelpunt wist te scoren voor de Italianen. Maar toch: met 189 speelminuten kan hij niet tevreden zijn.

Belgische teams willen Iker Bravo verlossen

Teams uit de Spaanse tweede klasse zouden de Spaanse jeugdinternational terug naar eigen land willen halen, maar volgens de transfergoeroe zouden ook teams uit de Belgische hoogste klasse wel wat in hem zien.

Voor welke Belgische teams hij eventueel zou kunnen kiezen? Dat is tot op heden nog niet geweten, maar iedereen lijkt er de jonge Spanjaard wel bij te willen. Onlangs was hij zelfs nog kapitein van zijn lichting op het WK U20.

