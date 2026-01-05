Jeugdproduct Lokeren, Club Brugge en Zulte Waregem wil knallen na operatie

Lierse begint 2026 op een tiende plaats in het klassement. De kloof met de top-6 en de play-offs voor promotie naar de Jupiler Pro League is zes punten. En dus liggen er misschien nog wel wat mogelijkheden.

Lierse wil er in 2026 opnieuw staan en toch gaan werken aan de weg naar de top. Dan moeten ze om te beginnen nog een paar ploegen voorbij. De trainingen zijn maandag opnieuw begonnen, maar niet voor iedereen.

Moeilijke knoop doorgehakt: operatie aan hiel

Wout De Buyser heeft namelijk vorige week een operatie aan de hiel ondergaan en zal daardoor de komende weken nog revalideren. De voorbije maanden was hij al op twee gedachten aan het hinken over een eventuele ingreep.

In de winterstop kon er vervolgen bijna niet anders meer. “Ik kon me niet langer voor de volle honderd procent geven en dat is frustrerend voor een fysieke speler als ik”, aldus De Buyser over de keuze in Het Nieuwsblad.

Wout De Buyser enkele maanden buiten strijd

"De komende vijf tot zes weken zal ik allicht niet mogen lopen of explosieve inspanningen doen. Ik ben intussen 24 jaar en weet dat het nu even belangrijker is om goed naar je lichaam te luisteren. Want ik wil vooral sterker en honderd procent fit terugkeren.”

Wout De Buyser is nog steeds amper 24 jaar, maar heeft ondertussen al wel wat watertjes doorzwommen. Hij begon als jeugdproduct van Sporting Lokeren aan de steile weg naar de top en kwam via Standard bij Club NXT terecht. Daarna volgden ook al Zulte Waregem, Hesperingen en Sporting Hasselt.