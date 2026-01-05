"Ik had kansen": ook deze Rode Duivel had in Engeland kunnen spelen

"Ik had kansen": ook deze Rode Duivel had in Engeland kunnen spelen
Foto: © photonews

Thomas Meunier was onlangs te gast bij Play Sports, de uitzender van onder andere de Premier League in België. De Rode Duivel, die nooit in Engeland heeft gespeeld, legt uit waarom dat nooit is gebeurd.

De Belgische speler bereidt zichtbaar zijn carrière na het voetbal voor door af en toe op tv-shows te verschijnen. Hij verscheen al meerdere keren bij Pickx+ Sports en maakte nu zijn grote debuut in de ultramoderne studio van Play Sports. Hij is er blij mee en prijst het geweldige team van het mediakanaal en de schoonheid van de studio.

Meunier speelde (nog) nooit in Engeland

Thomas Meunier heeft nooit in Engeland gespeeld, maar het scheelde niet veel: "Nee, ik ben nooit naar Engeland gegaan. Ik had wel mogelijkheden, maar er waren altijd concurrerende clubs in het buitenland om heen te gaan."

"Eigenlijk kon ik naar Engeland gaan, maar toen kwam PSG langs en daarna had ik opnieuw de kans, maar Borussia Dortmund kwam langs. Het is er telkens niet van gekomen," legt hij uit in een eerlijke boodschap.

Thomas Meunier naar Manchester United?

Hij had zich kunnen aansluiten bij een historische club in de Premier League, Manchester United: "De Red Devils hebben interesse getoond. Maar er was ook interesse van West Ham, Tottenham en Middlesbrough."


Thomas Meunier speelt momenteel bij LOSC. Deze zondag moet zijn team vermijden in de val van OL te trappen in de Coupe de France. Daarna volgt een reis naar het Parc des Princes voor een competitie duel tegen PSG, voordat ze naar Spanje vertrekken om Celta Vigo te ontmoeten.

