'SK Beveren wil zich wapenen in titelstrijd en laat oog vallen op flankaanvaller'

'SK Beveren wil zich wapenen in titelstrijd en laat oog vallen op flankaanvaller'
Foto: © photonews
Word fan van SK Beveren! 357

SK Beveren droomt van promotie en kijkt al vooruit. Met een comfortabele voorsprong aan de leiding wil het zich in de winter nog wapenen. Daarbij is een opvallende naam opgedoken.

SK Beveren is aan een geweldig seizoen bezig in de Challenger Pro League. De club staat met zes punten los op de eerste plaats en zal er alles aan doen om kampioen te spelen en zo te promoveren.

De wintermercato biedt hen Beveren de kans zich te versterken met oog op de titelstrijd. De Waaslanders hebben hun oog nu laten vallen op een flankspeler.

Beveren speurt naar extra slagkracht op de flank

Volgens transferexpert Rudy Galetti is SK Beveren geïnteresseerd in Albin Gashi, een aanvaller van Hertha-Wels. De 28-jarige Oostenrijker legt mooie statistieken voor met 8 doelpunten en 4 assists in 17 matchen.

Wat hem nog specialer maakt: Gashi was op die manier betrokken bij maar liefst 70% van alle doelpunten van zijn club. Zijn contract loopt aan het einde van dit seizoen en dus kan Hertha-Wels deze winter nog cashen.


Beveren krijgt wel meteen concurrentie, want ook het Griekse AE Kifisias houdt zijn situatie nauwlettend in de gaten. Of de Challenger Pro League-club ook concrete stappen zal ondernemen blijft nog afwachten.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
SK Beveren
Albin Gashi

Meer nieuws

'Premier League-club kan sterkhouder wegkapen bij Zulte Waregem, dat zelf wil shoppen bij Lierse'

'Premier League-club kan sterkhouder wegkapen bij Zulte Waregem, dat zelf wil shoppen bij Lierse'

19:00
Klasse alleen bleek niet genoeg: hoe het misliep tussen Anderlecht en Cedric Hatenboer

Klasse alleen bleek niet genoeg: hoe het misliep tussen Anderlecht en Cedric Hatenboer

18:40
Jeugdproduct Lokeren, Club Brugge en Zulte Waregem wil knallen na operatie

Jeugdproduct Lokeren, Club Brugge en Zulte Waregem wil knallen na operatie

18:30
Met een opvallend detail: Marc Degryse geeft zijn drie favorieten voor de Gouden Schoen

Met een opvallend detail: Marc Degryse geeft zijn drie favorieten voor de Gouden Schoen

18:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 05/01: Gboua - Van Den Bergh - Hadj Moussa

Transfernieuws en Transfergeruchten 05/01: Gboua - Van Den Bergh - Hadj Moussa

17:00
OFFICIEEL: Union SG neemt afscheid van 'aanvaller van 18 miljoen'

OFFICIEEL: Union SG neemt afscheid van 'aanvaller van 18 miljoen'

18:00
1
Profiteert Anderlecht? Borussia Dortmund hakt knoop door over Duranville

Profiteert Anderlecht? Borussia Dortmund hakt knoop door over Duranville

17:41
OFFICIEEL: Standard haalt speler vroeger dan verwacht terug bij Lierse

OFFICIEEL: Standard haalt speler vroeger dan verwacht terug bij Lierse

17:00
1
Wat doet Racing Genk? Patrik Hrosovsky heeft zijn beslissing genomen

Wat doet Racing Genk? Patrik Hrosovsky heeft zijn beslissing genomen

16:30
1
Na het zware ongeval: Sofian Kiyine gaat opnieuw ... in België aan de slag

Na het zware ongeval: Sofian Kiyine gaat opnieuw ... in België aan de slag

16:15
3
Voormalige Standard-coach kondigt voetbalpensioen aan

Voormalige Standard-coach kondigt voetbalpensioen aan

16:00
Kompany zal dit niet laten passeren: Bayern-sensatie Lennart Karl zegt iets wat hij beter niet had gezegd

Kompany zal dit niet laten passeren: Bayern-sensatie Lennart Karl zegt iets wat hij beter niet had gezegd

15:30
Dit komt eraan bij Club: Barcelona-target, grootste Sloveense talent en mogelijke Spaanse international

Dit komt eraan bij Club: Barcelona-target, grootste Sloveense talent en mogelijke Spaanse international

14:40
1
Marc Brys spaart niemand meer: "Wat hier gebeurt, is illegaal"

Marc Brys spaart niemand meer: "Wat hier gebeurt, is illegaal"

15:00
Leko ziet Premier League-toekomst voor twee Club-spelers en verrast met lof voor Genkie

Leko ziet Premier League-toekomst voor twee Club-spelers en verrast met lof voor Genkie

14:20
Voormalige speler van Beerschot, Westerlo, OHL en KAA Gent neemt grote beslising aan andere kant van de wereld

Voormalige speler van Beerschot, Westerlo, OHL en KAA Gent neemt grote beslising aan andere kant van de wereld

14:00
KV Mechelen vertrekt op stage, één naam zorgt voor verrassing

KV Mechelen vertrekt op stage, één naam zorgt voor verrassing

13:31
Lokers Clubicoon Overmeire na zes maanden aan deur gezet bij profclub: "Dit ga ik nu doen"

Lokers Clubicoon Overmeire na zes maanden aan deur gezet bij profclub: "Dit ga ik nu doen"

13:15
Terug naar Sunderland: groot Belgisch talent ziet uitleenbeurt vroegtijdig stopgezet worden

Terug naar Sunderland: groot Belgisch talent ziet uitleenbeurt vroegtijdig stopgezet worden

13:00
OFFICIEEL: Anderlecht-flop Hatenboer heeft nieuwe club beet

OFFICIEEL: Anderlecht-flop Hatenboer heeft nieuwe club beet

12:40
5
"Als hij de Gouden Schoen niet wint, weet ik het niet meer..." - Ploegmaat is zeker van eindlaureaat

"Als hij de Gouden Schoen niet wint, weet ik het niet meer..." - Ploegmaat is zeker van eindlaureaat

12:20
14
Club Brugge wrijft zich in de handen: recordseizoen van 'bijna flop' kan hen nog veel geld opleveren

Club Brugge wrijft zich in de handen: recordseizoen van 'bijna flop' kan hen nog veel geld opleveren

12:00
1
Standard gokt: dit is waarom de Rouches deze speler een kans willen geven

Standard gokt: dit is waarom de Rouches deze speler een kans willen geven

11:40
2
Manchester United trekt er de stekker uit: Senne Lammens ziet Ruben Amorim vertrekken

Manchester United trekt er de stekker uit: Senne Lammens ziet Ruben Amorim vertrekken

11:27
5
Vincent Kompany krijgt hoopgevend signaal over contract van belangrijke speler

Vincent Kompany krijgt hoopgevend signaal over contract van belangrijke speler

11:20
Twee jaar geleden nog in 1B, nu mogelijk voor 25 miljoen euro naar topclub

Twee jaar geleden nog in 1B, nu mogelijk voor 25 miljoen euro naar topclub

11:00
Real Madrid wil absolute wereldster gratis binnenhalen: plannen onthuld

Real Madrid wil absolute wereldster gratis binnenhalen: plannen onthuld

10:30
Club Brugge vorig jaar verlaten voor 14 miljoen euro, maar voormalige ster blauw-zwart moet alweer weg

Club Brugge vorig jaar verlaten voor 14 miljoen euro, maar voormalige ster blauw-zwart moet alweer weg

10:00
6
PSG grijpt de macht bij Belgische profclub en dat heeft meteen gevolgen voor winterstage

PSG grijpt de macht bij Belgische profclub en dat heeft meteen gevolgen voor winterstage

09:15
Wereldkampioen Luke Littler kreeg veel felicitaties, maar... Rode Duivel maakt hem het meest gelukkig

Wereldkampioen Luke Littler kreeg veel felicitaties, maar... Rode Duivel maakt hem het meest gelukkig

09:30
4
Trainer gaf Arthur Vermeeren vertrouwen, maar was achteraf niet blij: "Ik heb hem zaterdag in mijn kantoor geroepen"

Trainer gaf Arthur Vermeeren vertrouwen, maar was achteraf niet blij: "Ik heb hem zaterdag in mijn kantoor geroepen"

09:00
4
Anderlecht zet in op 16-jarige voor positie die binnenkort probleem kan opleveren

Anderlecht zet in op 16-jarige voor positie die binnenkort probleem kan opleveren

08:40
KAA Gent gaat er met grove borstel door: nog vier die mogen/moeten vertrekken

KAA Gent gaat er met grove borstel door: nog vier die mogen/moeten vertrekken

08:20
5
Al sinds de zomer weg, maar toch topkandidaat voor Gouden Schoen? "Gaat héél veel punten krijgen"

Al sinds de zomer weg, maar toch topkandidaat voor Gouden Schoen? "Gaat héél veel punten krijgen"

08:00
5
Club Brugge pakte talent mee op stage waar Spaanse bond achterzit: binnenkort A-ploeg?

Club Brugge pakte talent mee op stage waar Spaanse bond achterzit: binnenkort A-ploeg?

07:40
1
Genk dreigt sterkhouder en publiekslieveling kwijt te raken: ex-club dringt aan

Genk dreigt sterkhouder en publiekslieveling kwijt te raken: ex-club dringt aan

07:20
7

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 20
Seraing Seraing 16/01 RWDM Brussels RWDM Brussels
Jong Genk Jong Genk 16/01 Lommel SK Lommel SK
RSCA Futures RSCA Futures 17/01 KAA Gent KAA Gent
Eupen Eupen 17/01 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 17/01 KV Kortrijk KV Kortrijk
Luik FC Luik FC 17/01 Francs Borains Francs Borains
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 18/01 KSC Lokeren KSC Lokeren
K Beerschot VA K Beerschot VA 18/01 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

Dirk1897 Dirk1897 over OFFICIEEL: Union SG neemt afscheid van 'aanvaller van 18 miljoen' Bartjen Bartjen over 'SK Beveren wil zich wapenen in titelstrijd en laat oog vallen op flankaanvaller' DonEddy1976 DonEddy1976 over Na het zware ongeval: Sofian Kiyine gaat opnieuw ... in België aan de slag Christophe De Geyter Christophe De Geyter over KAA Gent gaat er met grove borstel door: nog vier die mogen/moeten vertrekken J K J K over "Als hij de Gouden Schoen niet wint, weet ik het niet meer..." - Ploegmaat is zeker van eindlaureaat JVD002 JVD002 over 🎥 De slechtste manier om het jaar te beginnen? Arthur Vermeeren begaat een lelijke overtreding J K J K over Juventus-coach Spalletti verdedigt Openda in moeilijke periode: "Dat zal het verschil maken" André Coenen André Coenen over OFFICIEEL: Standard haalt speler vroeger dan verwacht terug bij Lierse Dolf De Wolf Dolf De Wolf over Na dramatische 3 op 21: club neemt beslissing over Belgische coach Bork Bork over Wat doet Racing Genk? Patrik Hrosovsky heeft zijn keuze zeer duidelijk gemaakt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved