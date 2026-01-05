'SK Beveren wil zich wapenen in titelstrijd en laat oog vallen op flankaanvaller'

SK Beveren droomt van promotie en kijkt al vooruit. Met een comfortabele voorsprong aan de leiding wil het zich in de winter nog wapenen. Daarbij is een opvallende naam opgedoken.

SK Beveren is aan een geweldig seizoen bezig in de Challenger Pro League. De club staat met zes punten los op de eerste plaats en zal er alles aan doen om kampioen te spelen en zo te promoveren.

De wintermercato biedt hen Beveren de kans zich te versterken met oog op de titelstrijd. De Waaslanders hebben hun oog nu laten vallen op een flankspeler.

Beveren speurt naar extra slagkracht op de flank

Volgens transferexpert Rudy Galetti is SK Beveren geïnteresseerd in Albin Gashi, een aanvaller van Hertha-Wels. De 28-jarige Oostenrijker legt mooie statistieken voor met 8 doelpunten en 4 assists in 17 matchen.

Wat hem nog specialer maakt: Gashi was op die manier betrokken bij maar liefst 70% van alle doelpunten van zijn club. Zijn contract loopt aan het einde van dit seizoen en dus kan Hertha-Wels deze winter nog cashen.



Beveren krijgt wel meteen concurrentie, want ook het Griekse AE Kifisias houdt zijn situatie nauwlettend in de gaten. Of de Challenger Pro League-club ook concrete stappen zal ondernemen blijft nog afwachten.