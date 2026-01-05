Profiteert Anderlecht? Borussia Dortmund hakt knoop door over Duranville

Julien Duranville beleeft moeilijke maanden bij Borussia Dortmund. Blessures en een gebrek aan speeltijd remmen zijn ontwikkeling, waardoor een tijdelijke oplossing zich steeds nadrukkelijker opdringt.

Julien Duranville maakte in januari 2023 de overstap van Anderlecht naar Borussia Dortmund. Ondertussen loopt het daar voor hem bijzonder moeilijk, mede door lastige blessures.

Er werd hem een grote toekomst voorspelt, maar ook dit seizoen kan hij zijn stempel niet drukken in Duitsland. Bij de A-ploeg kwam hij nog geen minuut in actie dit seizoen.

Uitleenbeurt komt eraan voor Duranville

De kans dat de 19-jarige flankaanvaller deze winter bij een andere club terechtkomt (op uitleenbasis) is dan ook enorm. Hij moet op zijn leeftijd namelijk gewoon denken aan speeltijd.

"Daarom voer ik momenteel gesprekken, maar momenteel is er nog niets te melden. Het zou goed zijn voor hem als hij ergens meer speelminuten zou kunnen maken", zegt sportief directeur Sebastian Kehl volgens Sporza.

Lees ook... Anderlecht droomt van terugkeer van Neerpede-talent Julien Duranville›

Volgens Duitse media zou Anderlecht denken aan een uitleenbeurt van zijn voormalige parel. Afwachten of het zo ver komt. Drie jaar geleden betaalde Dortmund nog 8,5 miljoen euro voor Duranville.