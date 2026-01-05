DONE DEAL: Zulte Waregem legt speler vast en neemt hem met andere jonkies meteen mee op stage

Zulte Waregem vertrekt op winterstage naar Tunesië. Een nieuwe bestemming, want vroeger werd altijd voor Marbella gekozen. In de selectie zitten ook een aantal youngsters - eentje onder hen kreeg nog maar pas zijn eerste profcontract.

De 17-jarige Dries Verhulst plaatste maandag zijn krabbel onder zijn eerste profcontract. De rechtsvoetige flankspeler tekende een contract tot 2028. "Dries loopt al even rond aan de boorden van de Gaverbeek. De tiener trok op z’n tiende voor het eerst een rood-groen shirt om zijn schouders en doorliep bijgevolg bijna alle jeugdreeksen van Essevee."

"Ondertussen maakt Dries het mooie weer bij Jong Essevee en werkt hij op regelmatige basis trainingen af bij de A-kern", aldus Zulte Waregem op haar webstek. En ook sterke man Niels Leroy reageerde meteen vol trots op de zaak.

“Dries is nog erg jong, maar zette al heel mooie stappen in zijn evolutie als voetballer. Er wachten Dries nu enkele belangrijke stappen in zijn carrière. We zijn ervan overtuigd dat we met Essevee de juiste omgeving kunnen bieden om zijn kwaliteiten maximaal te laten ontplooien."

Jonge talenten mee op stage met Zulte Waregem

Die eerste stap? Dat is meegaan op winterstage met Essevee. De selectie die mee mag op stage is inmiddels bekend gemaakt door de club. Lemoine is er niet bij, want hij revalideert verder in Waregem na zijn blessure





Nnadi speelt met Nigeria nog de Afrika Cup en zit momenteel dichtbij de kwartfinales. Enkele jonge talenten van Jong Essevee vervolledigen de selectie. Zij kunnen zich op die manier proberen te laten zien aan de coach van Essevee.