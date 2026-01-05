'Premier League-club kan sterkhouder wegkapen bij Zulte Waregem, dat zelf wil shoppen bij Lierse'

Zulte Waregem dreigt deze winter een belangrijke pion te verliezen. De interesse in Tochukwu Nnadi wordt steeds concreter en een transfer lijkt plots dichterbij dan verwacht, terwijl Essevee al vooruitkijkt naar mogelijke vervanging.

Africafoot meldde een tijdje geleden dat West Ham interesse zou tonen in Tochukwu Nnadi. Ondertussen is dit dossier al meer concreet geworden. Een vertrek zou eraan kunnen komen.

Het Nieuwsblad meldt namelijk dat West Ham verregaande interesse toont in Nnadi. Zo lijkt een winters vertrek een reële optie voor de middenvelder.

Engelse interesse zet Essevee aan het denken

In januari 2024 betaalde Zulte Waregem nog 1,35 miljoen euro aan Botev Plovdiv voor Nnadi. Momenteel zit hij op de Afrika Cup met Nigeria, waar hij zijn debuut maakte voor de nationale ploeg.

Essevee denkt nu al aan een nieuwe middenvelder. Volgens Het Nieuwsblad wil de club zich deze winter nog versterken met Dirk Asare, die bij Lierse speelt.



De 21-jarige speler kwam al 30 keer in actie bij de Pallieters. De Challenger Pro League-club kaapte hem in de zomer van 2024 weg bij KV Mechelen, waar hij twee wedstrijden speelde.