'Premier League-club kan sterkhouder wegkapen bij Zulte Waregem, dat zelf wil shoppen bij Lierse'

'Premier League-club kan sterkhouder wegkapen bij Zulte Waregem, dat zelf wil shoppen bij Lierse'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zulte Waregem dreigt deze winter een belangrijke pion te verliezen. De interesse in Tochukwu Nnadi wordt steeds concreter en een transfer lijkt plots dichterbij dan verwacht, terwijl Essevee al vooruitkijkt naar mogelijke vervanging.

Africafoot meldde een tijdje geleden dat West Ham interesse zou tonen in Tochukwu Nnadi. Ondertussen is dit dossier al meer concreet geworden. Een vertrek zou eraan kunnen komen.

Het Nieuwsblad meldt namelijk dat West Ham verregaande interesse toont in Nnadi. Zo lijkt een winters vertrek een reële optie voor de middenvelder.

Engelse interesse zet Essevee aan het denken

In januari 2024 betaalde Zulte Waregem nog 1,35 miljoen euro aan Botev Plovdiv voor Nnadi. Momenteel zit hij op de Afrika Cup met Nigeria, waar hij zijn debuut maakte voor de nationale ploeg.

Essevee denkt nu al aan een nieuwe middenvelder. Volgens Het Nieuwsblad wil de club zich deze winter nog versterken met Dirk Asare, die bij Lierse speelt.


De 21-jarige speler kwam al 30 keer in actie bij de Pallieters. De Challenger Pro League-club kaapte hem in de zomer van 2024 weg bij KV Mechelen, waar hij twee wedstrijden speelde.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Zulte Waregem
Lierse SK
Tochukvu Nnadi
Dirk Asare

Meer nieuws

Jeugdproduct Lokeren, Club Brugge en Zulte Waregem wil knallen na operatie

Jeugdproduct Lokeren, Club Brugge en Zulte Waregem wil knallen na operatie

18:30
Klasse alleen bleek niet genoeg: hoe het misliep tussen Anderlecht en Cedric Hatenboer

Klasse alleen bleek niet genoeg: hoe het misliep tussen Anderlecht en Cedric Hatenboer

18:40
Met een opvallend detail: Marc Degryse geeft zijn drie favorieten voor de Gouden Schoen

Met een opvallend detail: Marc Degryse geeft zijn drie favorieten voor de Gouden Schoen

18:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 05/01: Gboua - Van Den Bergh - Hadj Moussa

Transfernieuws en Transfergeruchten 05/01: Gboua - Van Den Bergh - Hadj Moussa

17:00
'SK Beveren wil zich wapenen in titelstrijd en laat oog vallen op flankaanvaller'

'SK Beveren wil zich wapenen in titelstrijd en laat oog vallen op flankaanvaller'

17:20
1
OFFICIEEL: Union SG neemt afscheid van 'aanvaller van 18 miljoen'

OFFICIEEL: Union SG neemt afscheid van 'aanvaller van 18 miljoen'

18:00
1
OFFICIEEL: Standard haalt speler vroeger dan verwacht terug bij Lierse

OFFICIEEL: Standard haalt speler vroeger dan verwacht terug bij Lierse

17:00
1
Profiteert Anderlecht? Borussia Dortmund hakt knoop door over Duranville

Profiteert Anderlecht? Borussia Dortmund hakt knoop door over Duranville

17:41
Wat doet Racing Genk? Patrik Hrosovsky heeft zijn beslissing genomen

Wat doet Racing Genk? Patrik Hrosovsky heeft zijn beslissing genomen

16:30
1
Na het zware ongeval: Sofian Kiyine gaat opnieuw ... in België aan de slag

Na het zware ongeval: Sofian Kiyine gaat opnieuw ... in België aan de slag

16:15
3
Voormalige Standard-coach kondigt voetbalpensioen aan

Voormalige Standard-coach kondigt voetbalpensioen aan

16:00
Kompany zal dit niet laten passeren: Bayern-sensatie Lennart Karl zegt iets wat hij beter niet had gezegd

Kompany zal dit niet laten passeren: Bayern-sensatie Lennart Karl zegt iets wat hij beter niet had gezegd

15:30
Leko ziet Premier League-toekomst voor twee Club-spelers en verrast met lof voor Genkie

Leko ziet Premier League-toekomst voor twee Club-spelers en verrast met lof voor Genkie

14:20
Dit komt eraan bij Club: Barcelona-target, grootste Sloveense talent en mogelijke Spaanse international

Dit komt eraan bij Club: Barcelona-target, grootste Sloveense talent en mogelijke Spaanse international

14:40
1
Voormalige speler van Beerschot, Westerlo, OHL en KAA Gent neemt grote beslising aan andere kant van de wereld

Voormalige speler van Beerschot, Westerlo, OHL en KAA Gent neemt grote beslising aan andere kant van de wereld

14:00
Marc Brys spaart niemand meer: "Wat hier gebeurt, is illegaal"

Marc Brys spaart niemand meer: "Wat hier gebeurt, is illegaal"

15:00
KV Mechelen vertrekt op stage, één naam zorgt voor verrassing

KV Mechelen vertrekt op stage, één naam zorgt voor verrassing

13:31
Lokers Clubicoon Overmeire na zes maanden aan deur gezet bij profclub: "Dit ga ik nu doen"

Lokers Clubicoon Overmeire na zes maanden aan deur gezet bij profclub: "Dit ga ik nu doen"

13:15
Terug naar Sunderland: groot Belgisch talent ziet uitleenbeurt vroegtijdig stopgezet worden

Terug naar Sunderland: groot Belgisch talent ziet uitleenbeurt vroegtijdig stopgezet worden

13:00
OFFICIEEL: Anderlecht-flop Hatenboer heeft nieuwe club beet

OFFICIEEL: Anderlecht-flop Hatenboer heeft nieuwe club beet

12:40
5
"Als hij de Gouden Schoen niet wint, weet ik het niet meer..." - Ploegmaat is zeker van eindlaureaat

"Als hij de Gouden Schoen niet wint, weet ik het niet meer..." - Ploegmaat is zeker van eindlaureaat

12:20
14
Standard gokt: dit is waarom de Rouches deze speler een kans willen geven

Standard gokt: dit is waarom de Rouches deze speler een kans willen geven

11:40
2
Club Brugge wrijft zich in de handen: recordseizoen van 'bijna flop' kan hen nog veel geld opleveren

Club Brugge wrijft zich in de handen: recordseizoen van 'bijna flop' kan hen nog veel geld opleveren

12:00
1
Manchester United trekt er de stekker uit: Senne Lammens ziet Ruben Amorim vertrekken

Manchester United trekt er de stekker uit: Senne Lammens ziet Ruben Amorim vertrekken

11:27
5
Vincent Kompany krijgt hoopgevend signaal over contract van belangrijke speler

Vincent Kompany krijgt hoopgevend signaal over contract van belangrijke speler

11:20
Twee jaar geleden nog in 1B, nu mogelijk voor 25 miljoen euro naar topclub

Twee jaar geleden nog in 1B, nu mogelijk voor 25 miljoen euro naar topclub

11:00
Real Madrid wil absolute wereldster gratis binnenhalen: plannen onthuld

Real Madrid wil absolute wereldster gratis binnenhalen: plannen onthuld

10:30
Club Brugge vorig jaar verlaten voor 14 miljoen euro, maar voormalige ster blauw-zwart moet alweer weg

Club Brugge vorig jaar verlaten voor 14 miljoen euro, maar voormalige ster blauw-zwart moet alweer weg

10:00
6
PSG grijpt de macht bij Belgische profclub en dat heeft meteen gevolgen voor winterstage

PSG grijpt de macht bij Belgische profclub en dat heeft meteen gevolgen voor winterstage

09:15
Wereldkampioen Luke Littler kreeg veel felicitaties, maar... Rode Duivel maakt hem het meest gelukkig

Wereldkampioen Luke Littler kreeg veel felicitaties, maar... Rode Duivel maakt hem het meest gelukkig

09:30
4
Trainer gaf Arthur Vermeeren vertrouwen, maar was achteraf niet blij: "Ik heb hem zaterdag in mijn kantoor geroepen"

Trainer gaf Arthur Vermeeren vertrouwen, maar was achteraf niet blij: "Ik heb hem zaterdag in mijn kantoor geroepen"

09:00
4
Anderlecht zet in op 16-jarige voor positie die binnenkort probleem kan opleveren

Anderlecht zet in op 16-jarige voor positie die binnenkort probleem kan opleveren

08:40
KAA Gent gaat er met grove borstel door: nog vier die mogen/moeten vertrekken

KAA Gent gaat er met grove borstel door: nog vier die mogen/moeten vertrekken

08:20
5
Genk dreigt sterkhouder en publiekslieveling kwijt te raken: ex-club dringt aan

Genk dreigt sterkhouder en publiekslieveling kwijt te raken: ex-club dringt aan

07:20
7
Al sinds de zomer weg, maar toch topkandidaat voor Gouden Schoen? "Gaat héél veel punten krijgen"

Al sinds de zomer weg, maar toch topkandidaat voor Gouden Schoen? "Gaat héél veel punten krijgen"

08:00
5
Club Brugge pakte talent mee op stage waar Spaanse bond achterzit: binnenkort A-ploeg?

Club Brugge pakte talent mee op stage waar Spaanse bond achterzit: binnenkort A-ploeg?

07:40
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Dirk1897 Dirk1897 over OFFICIEEL: Union SG neemt afscheid van 'aanvaller van 18 miljoen' Bartjen Bartjen over 'SK Beveren wil zich wapenen in titelstrijd en laat oog vallen op flankaanvaller' DonEddy1976 DonEddy1976 over Na het zware ongeval: Sofian Kiyine gaat opnieuw ... in België aan de slag Christophe De Geyter Christophe De Geyter over KAA Gent gaat er met grove borstel door: nog vier die mogen/moeten vertrekken J K J K over "Als hij de Gouden Schoen niet wint, weet ik het niet meer..." - Ploegmaat is zeker van eindlaureaat JVD002 JVD002 over 🎥 De slechtste manier om het jaar te beginnen? Arthur Vermeeren begaat een lelijke overtreding J K J K over Juventus-coach Spalletti verdedigt Openda in moeilijke periode: "Dat zal het verschil maken" André Coenen André Coenen over OFFICIEEL: Standard haalt speler vroeger dan verwacht terug bij Lierse Dolf De Wolf Dolf De Wolf over Na dramatische 3 op 21: club neemt beslissing over Belgische coach Bork Bork over Wat doet Racing Genk? Patrik Hrosovsky heeft zijn keuze zeer duidelijk gemaakt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved