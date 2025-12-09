'Vertrek onvermijdelijk? 4 miljoen euro op tafel voor speler van Zulte Waregem'

West Ham United heeft zijn oog laten vallen op Tochukwu Nnadi van Zulte Waregem. De Engelse club wil zich in de wintermercato versterken en ziet de Nigeriaanse middenvelder als een concrete optie.

Interesse uit Engeland

Volgens Africafoot staat Nnadi op de lijst van West Ham, dat zich wil wapenen tegen degradatie. De club uit Londen, momenteel achttiende in de Premier League, zoekt versterking in het middenveld en heeft de 22-jarige speler van Zulte Waregem gescout.

Scouts van West Ham bezochten meerdere wedstrijden in België om Nnadi te volgen. Sportief directeur Mark Noble waardeert zijn kwaliteiten en bereidt een bod voor. Er wordt gesproken over een transfersom van vier miljoen euro en een contract van vijf jaar.

Contractuele situatie

Nnadi ligt bij Zulte Waregem nog vast tot juni 2028. Ondanks die lange verbintenis staat hij open voor een vertrek in januari. Hij respecteert zijn huidige contract, maar een overstap naar de Premier League sluit hij niet uit.

De Nigeriaan staat bekend om zijn inzet en balveroveringen. Hij combineert fysieke kracht met technische vaardigheden, waardoor hij zich onder druk kan vrijspelen. Dit seizoen speelde hij vijftien wedstrijden in de Jupiler Pro League.

Marktwaarde en alternatieven



Zijn huidige marktwaarde wordt op Transfermarkt geschat op 800.000 euro. Het bod van West Ham ligt daar ruim boven. Andere clubs zoals Stuttgart, Frankfurt en Anderlecht toonden eerder al interesse, maar West Ham lijkt nu het meest concreet.