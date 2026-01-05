Klasse alleen bleek niet genoeg: hoe het misliep tussen Anderlecht en Cedric Hatenboer

Klasse alleen bleek niet genoeg: hoe het misliep tussen Anderlecht en Cedric Hatenboer
Foto: © photonews
Cedric Hatenboer heeft Anderlecht al na één jaar verlaten. Hij wordt uitgeleend aan Telstar, met een optie tot aankoop. Een voorspelbare afloop, aangezien Besnik Hasi al snel duidelijk maakte dat de Nederlander bij hem geen speelkansen zou krijgen.

Toen Cedric Hatenboer eind januari 2025 de overstap maakte naar RSC Anderlecht (hij werd meteen terug uitgeleend aan zijn club Excelsior, maar de transfer werd al in de winter aangekondigd), verscheen Olivier Renard met een brede glimlach: de nieuwe sportief directeur van RSCA sloeg meteen toe met zijn eerste transfer.

Hatenboer gold immers als een erg gegeerd talent. Destijds klonk het dat onder meer PSV Eindhoven en Feyenoord aasden op zijn handtekening. Anderlecht betaalde 2,1 miljoen euro, maar toonde vooral dat het nog steeds een aantrekkelijke naam is voor jonge Nederlandse talenten. De mislukte passage van Michel Vlap zat nog vers in het geheugen, maar in Neerpede was men overtuigd: Cedric Hatenboer was gemaakt om te slagen bij de club.

RSCA-DNA, maar niet het Hasi-DNA

David Hubert, toenmalig T1, keek ernaar uit om met Hatenboer te werken… maar zou die kans nooit krijgen. Tegen de tijd dat de jonge Nederlandse middenvelder in de zomer effectief in Brussel arriveerde, was Hubert vervangen door Besnik Hasi – een trainer met totaal andere ideeën. En vooral: een coach die allerminst een fan bleek van Cedric Hatenboer.

Om het te schematiseren: Besnik Hasi verwacht van zijn middenvelders kracht, agressiviteit en grinta. Zelfs een artiest als Nathan De Cat moest zich daaraan aanpassen en zijn spel fysieker maken. Hatenboer daarentegen is elegant en stijlvol, maar brengt weinig impact en tempo: hij breekt lijnen met een pass, zet een panna, streelt de bal. Pure Anderlecht-klasse, zou je zeggen, maar daar moest Hasi niets van weten.

Het probleem met Hatenboer was bovendien dat hij – zo lijkt het – weigerde de nodige inspanningen te leveren om zich aan te passen… en vooral om in eerste instantie bij de Futures te spelen. Er werd zelfs gesproken over een clausule in zijn contract die Anderlecht zou verhinderen om de Nederlander bij de U23 onder te brengen. Uiteindelijk speelde hij er toch vijf wedstrijden, zonder ooit te overtuigen dat hij er met kop en schouders bovenuit stak.

Keert Hatenboer nog terug naar Anderlecht?

De houding van Hatenboer – arrogant en weinig verzoenend – zette al snel kwaad bloed bij Besnik Hasi. Achter de schermen wordt verteld dat de Kosovaarse coach bijzonder duidelijk was: onder zijn leiding zou Hatenboer geen enkele minuut spelen. Publiekelijk gaf hij hem zelfs een tik, door te stellen dat Hatenboer "niet goed was" bij de Futures – een opvallend scherpe en gerichte uitspraak. De boodschap was duidelijk.

Zó duidelijk zelfs dat de uitleenbeurt van Cedric Hatenboer aan Telstar gepaard gaat met een aankoopoptie, wat verrassend is omdat dat aanvankelijk niet de bedoeling was. Blijkbaar kon ook de club zijn houding niet smaken en is men bereid afscheid te nemen van een speler die nochtans volgend seizoen perfect zou kunnen passen… allicht wel onder een andere coach dan Besnik Hasi (en die kans is reëel). DNA alleen volstaat niet.

