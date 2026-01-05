Rudi Garcia weet stilaan wat hem te wachten staat

Mohamed Salah en Egypte hebben zich weten te plaatsen voor de kwartfinales van de Afrika Cup in Marokko. De Egyptenaren zijn volgende zomer de eerste tegenstander van België op het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico.

Egypte heeft haar ticket voor de kwartfinales van de Afrika Cup veiliggesteld na een spannende achtste finale tegen Benin. De Farao's werden afgeremd door een goed georganiseerd team uit Benin. Meer dan een uur lang draaide de wedstrijd rond in cirkels.

Egypte haalt het pas na verlengingen

Egypte had de bal, maar miste ideeën, en hun aanvallende trio Mohamed Salah - Omar Marmoush - Mahmoud Trezeguet bleef onopvallend. Marwan Attia opende de score met een prachtig onhoudbaar schot.

Egypte dacht het moeilijkste gedaan te hebben, maar Benin gaf niet op en een fout van El Shenawy bracht iedereen weer op gelijke hoogte. In de verlengingen konden Ysser Ibrahim en Mo Salah alsnog voor het verschil zorgen: 3-1.

Ook Nigeria bij de laatste acht

Rudi Garcia heeft deze wedstrijd ongetwijfeld gevolgd om een idee te krijgen van de eerste tegenstander van België op het wereldkampioenschap. De Duivels zullen op 15 juni in Seattle tegen Egypte spelen. Morgen zijn er de laatste achtste finales en dan kennen we ook meteen de acht kwartfinalisten.

Ook Nigeria is zeker van de kwartfinales. Zij haalden het vrij vlot in hun wedstrijd tegen Mozambique. Lookman en Osimhen hadden er na 25 minuten al 2-0 van gemaakt, een klap waarvan de tegenstander nooit meer zou herstellen. Na rust maakte Osimhen er snel 3-0 van: wedstrijd gespeeld.



