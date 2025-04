Promise David maakt een opmerkelijke belofte aan de supporters van Union Saint-Gilloise

Promise David maakt indruk in de kleuren van Union. Maar supporters zijn eraan gewend om niet te veel gehecht te raken aan hun spelers...

Promise David (23 jaar) had wat tijd nodig om zich aan te passen aan het Belgische voetbal, maar lijkt nu volledig op zijn plaats te zijn. Zijn doelpunt tegen Antwerp was dat van een speler vol vertrouwen. Het was ook zijn 17e treffer van het seizoen in alle competities.

Gekocht voor 400.000 euro in Estland, wordt David nu geschat op 6 miljoen. Met andere woorden: Union zal op een dag de jackpot winnen voor hun Canadese aanvaller, die onlangs zelfs international is geworden voor zijn geboorteland.

Moeten we nu al vrezen voor een vertrek deze zomer? Na Undav, Vanzeir, Amoura en Boniface, weten de Union-supporters het al: Ivanovic en David zullen niet voor altijd blijven. Maar het vasthouden van de Kroaat, een echt wonderkind, zal moeilijk zijn, terwijl Promise David naar verwachting niet vertrekt tijdens de komende transferperiode.

Dit is in ieder geval wat de speler zelf beweert in een interview met La Dernière Heure. "Ik kan de Union-supporters verzekeren dat ik nog een tweede seizoen zal blijven. Waarom vertrekken als je plezier hebt?", vraagt de Canadees zich af.

Voor Union is dit uitstekend nieuws: de marktwaarde van David zou alleen maar stijgen als hij nog een seizoen blijft. Promise David staat onder contract tot 2027 en zou wel eens kunnen deelnemen aan het WK 2026 met Canada.