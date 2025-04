BREAKING: Kevin De Bruyne stuurt zelf duidelijk nieuws over zijn toekomst de wereld in: "Jullie verdienen het om dit van mij als eerste te horen"

Kevin De Bruyne heeft het nu ook officieel gemaakt: hij verlaat aan het einde van het seizoen Manchester City. Eén van de beste middenvelders in de geschiedenis van de Premier League sluit zo een hoofdstuk af. Hij kreeg geen contractverlenging meer.

Beste Manchester,

Als je dit leest, weet je waarschijnlijk al waar dit naartoe gaat.

Dus ik kom meteen ter zake en laat jullie weten

dat dit mijn laatste maanden als speler van Manchester City zullen zijn.

Niets hiervan is makkelijk om te schrijven, maar als voetballers

weten we allemaal dat deze dag ooit zal komen.

Die dag is nu aangebroken—en jullie verdienen het om dit als eersten van mij te horen.

Voetbal bracht me naar jullie allemaal—en naar deze stad.

Ik volgde mijn droom, zonder te weten dat deze periode mijn leven zou veranderen.

Deze stad. Deze club. Deze mensen... gaven me ALLES.

Ik had geen andere keuze dan ALLES terug te geven!

En weet je wat? We hebben ALLES gewonnen.

Of we het nu willen of niet, het is tijd om afscheid te nemen.

Suri, Rome, Mason, Michèle en ik zijn enorm dankbaar

voor wat deze plek voor onze familie heeft betekend.

"Manchester" zal voor altijd op de paspoorten van onze kinderen staan—

en nog belangrijker, in elk van onze harten.

Dit zal altijd ons THUIS blijven.

We kunnen de stad, de club, de staf, teamgenoten, vrienden en familie

niet genoeg bedanken voor deze ongelooflijke rit van 10 jaar.

Elke verhaallijn eindigt op een gegeven moment,

maar dit is zonder twijfel het mooiste hoofdstuk geweest.

Laten we samen nog genieten van deze laatste momenten!

Met veel liefde,

Kdb 17