KAA Gent maakt zich boos nadat Anderlecht het pleit won: "Zwaar teleurgesteld"

De RSCA Futures blijven ook de komende seizoenen in de Dakota Arena in Deinze spelen. Dit besluit is echter niet naar de zin van AA Gent, dat claimt een mondeling akkoord te hebben gehad met de stadioneigenaar. Voorzitter Sam Baro van Gent reageerde teleurgesteld: "We zijn zwaar teleurgesteld."

De situatie begon in januari, nadat SK Deinze failliet ging. Anderlecht trok met zijn beloften in de Dakota Arena, dat voldoet aan de licentievoorwaarden voor 1B en een betere grasmat heeft dan de Heizel. Anderlecht is tevreden over de accommodatie en besloot al snel gesprekken aan te knopen met stadioneigenaar Denijs Van De Weghe.

AA Gent mengde zich echter ook in de strijd. Met Jong AA Gent vlakbij promotie naar 1B en de Chillax Arena in Oostakker die niet voldeed aan de licentievoorwaarden, zag Gent de Dakota Arena als ideale oplossing, vooral gezien de nabijheid van 20 minuten van Gent. Drie weken geleden vond Gent naar eigen zeggen een mondeling akkoord met Van De Weghe over huurprijs en contractduur.

Tot hun verbazing las AA Gent begin deze week in de media dat Anderlecht toch de Dakota Arena zou blijven gebruiken. Ze vroegen zich af of Van De Weghe alsnog een lucratiever akkoord met Anderlecht had bereikt. Sam Baro uitte zijn frustratie over het breken van het mondelinge akkoord, hoewel hij verder geen commentaar wilde geven, schrijft Het Nieuwsblad.

Anderlecht wijst erop dat zij een getekend akkoord hebben, terwijl Gent dat niet heeft. Er wordt gesuggereerd dat de jeugdterreinen rond de Dakota Arena een struikelblok waren voor Gent. AA Gent zou de terreinen mogelijk hebben willen gebruiken voor de jeugd, maar deze vallen onder de stad Deinze, die ze wil behouden voor lokale clubs.

Burgemeester Rutger De Reu van Deinze verklaarde dat de stad niet tussenbeide kwam in de keuze tussen Anderlecht en Gent. Hij benadrukte dat hij zich had gebaseerd op de schriftelijke communicatie van Van De Weghe en Anderlecht, die beiden hun overeenkomst bevestigden, waarna de stad enkel betrokken werd voor beheer- en veiligheidsafspraken.