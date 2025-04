Vandenbempt kritisch voor Antwerp-spelers die De Roeck buiten wilden: "Ronduit stuitend"

Peter Vandenbempt is scherp over Antwerp's teleurstellende start in de play-offs, waar ze met 5-1 verloren van Union. Hij noemt het verlies "ronduit stuitend" en bekritiseert de spelersgroep, die "collectief niet thuis gaf" op het cruciale moment.

De analist wijst op de jeugdwerking als een belangrijke pijler voor de toekomst van Antwerp, maar stelt dat door “verplichte verkopen en blessures” jeugdspelers te snel zijn doorgeschoven. Toch ziet hij de stappen die de club zet als positief, ondanks de financiële druk. "Zolang de club onder druk spelers moet verkopen, kan de volgende stap niet gezet worden." Vandenbempt benadrukt dat een Europees ticket essentieel is voor de heropbouw van de club. “Een Europees ticket zou helpen om de financiële situatie te verbeteren”, zegt hij, terwijl de club nog steeds zoekt naar externe investeringen om kapitaal aan te trekken. Hoewel hij het werk van voormalig coach Jonas De Roeck waardeerde, was Vandenbempt kritisch over de resultaten na Nieuwjaar. "Onder druk van een aantal oudere spelers die problemen hadden met zijn aanpak, werd De Roeck doorgestuurd." Hij vindt het “ronduit stuitend” hoe de spelersgroep er dan niet stond in die cruciale eerste match. De verwachting is nu dat Antwerp zich snel herpakt. “Een nieuwe wanprestatie tegen Club Brugge zal hen door een stilaan ongeduldige Bosuil niet vergeven worden.” Vandenbempt spreekt van de druk die op de spelers rust: "De wekker is nu af, tijd om klaarwakker te zijn." Voor Antwerp is het nu tijd om te bewijzen dat ze het nodige hebben om hun seizoen succesvol af te sluiten. “De fans verwachten dat de ploeg zich herpakt”, besluit Vandenbempt.