Ervaringsdeskundige ziet toekomst van Jimmy De Wulf verbonden aan overlevingssucces: "Dan mogen ze het niet meer uit handen geven"

Cercle Brugge begon het seizoen met ambities om in de top zeven te eindigen, maar een jaar later strijdt de Vereniging tegen de degradatie in de Relegation Play-offs.

Het is niet de eerste keer dat Cercle zich in deze situatie bevindt. In 2015 liep het mis en degradeerde de club, terwijl het in 2013 wel bovenaan Play-off 3 eindigde. Ronny Desmedt, destijds assistent van Lorenzo Staelens, hoopt dat Cercle deze keer het vege lijf redt.

“Uiteraard hoop ik dat Cercle zich redt. Ze hebben een goede ploeg, maar je kan nooit ongestraft de as van je ploeg verkopen, topscorer incluis", zegt hij in Het Nieuwsblad. Het vertrek van sleutelspelers heeft de ploeg kwetsbaar gemaakt in een seizoen waarin elk punt cruciaal bleek.

Cercle greep nipt naast een veilige plaats in de reguliere competitie. “Ze kwamen maar één punt tekort, maar dat is voldoende om te staan waar ze nu staan", aldus Desmedt. In de play-offs is het nu zaak om meteen punten te sprokkelen, want een misstap kan fataal zijn.

De wedstrijd tegen Beerschot wordt daarom cruciaal. “Winnen tegen Beerschot is nu een must", stelt Desmedt. Tegelijk hoopt hij dat Sint-Truiden verliest tegen Kortrijk. “Als dat gebeurt en Cercle zondag weer eerste staat, mogen ze het niet meer uit handen geven.”

Naast het sportieve behoud staat ook de toekomst van coach Jimmy De Wulf op het spel. “Het zou een mooie beloning zijn voor Jimmy. Ik had hem nog als speler en het is mooi dat hij nu eindelijk zijn kans krijgt", zegt Desmedt. De Relegation Play-offs zullen wellicht bepalen of De Wulf na dit seizoen aanblijft als hoofdcoach.