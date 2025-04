Francky Van der Elst maakt STVV af na Lamkel Zé-affaire: "Die jongen werd knettergek omdat hij voor hem op de bank moest zitten"

Francky Van der Elst heeft zich kritisch uitgesproken over de situatie bij STVV, met speciale aandacht voor Didier Lamkel Zé. De aanvaller lijkt definitief zijn kans verkeken te hebben bij de club, waar zijn gedrag de afgelopen tijd steeds meer stof deed opwaaien.

Van der Elst erkent dat Lamkel Zé op het veld zijn waarde had, met zeven basisplaatsen en vier goals, maar zijn buiten-het-veld gedrag heeft alles verpest. “Als je puur naar de cijfers kijkt, dan kan je niet zeggen dat het niet goed was”, zegt Van der Elst in Het Nieuwsblad.

“Maar het is de rest errond dat het verpest heeft. Lamkel Zé denkt alleen maar aan zichzelf en lijkt zich totaal niet bezig te houden met de situatie van de club. Het interesseert hem gewoon niet.”

Volgens Van der Elst had STVV weinig keuze en is het beter voor de club om Lamkel Zé uit de selectie te zetten. “Elke dag moesten ze zich afvragen of hij er wel zou zijn, of hij wel zou trainen en hoe hij zich zou gedragen”, verklaart Van der Elst.

Dit constante onzekerheid creëerde onrust binnen de ploeg, iets waar STVV zich in de degradatiestrijd absoluut niet mee kon permitteren. De kritiek van Van der Elst richt zich ook op het feit dat Lamkel Zé überhaupt werd aangetrokken door STVV. “Zo iemand kan je missen als kiespijn”, zegt hij zonder genade.

Tot slot verwijst Van der Elst naar de situatie van Bertaccini, die door Lamkel Zé in de schaduw werd gezet. “Die jongen werd knettergek. Hij was de topschutter en toch de man waar iedereen naar keek bij de Kanaries. En plots komt er iemand die alle aandacht en ballen opeist. Je zag Bertaccini alleen maar gekker en gekker worden. Op een bepaald moment moest hij zelf plaatsruimen voor Lamkel Zé. Je topschutter op de bank zetten, dat snap ik dus echt niet.”